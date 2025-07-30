Інтерфакс-Україна
Події
21:33 30.07.2025

Свириденко обговорила з Девіс запуск Інвестиційного фонду США-Україна і потенційні оборонні угоди

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Свириденко обговорила з Девіс запуск Інвестиційного фонду США-Україна і потенційні оборонні угоди

Під час зустрічі прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко з повіренною у справах США в Україні Джулі Девіс сторони обговорили співпрацю щодо запуску Інвестиційного фонду США-Україна. Про це Свириденко написала на платформі X у середу.

"Сьогодні я зустрілася з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Наша розмова була зосереджена на ключових сферах співпраці. По-перше, запуск Інвестиційного фонду США-Україна. Щоб ця ініціатива спрацювала, перші проекти мають розпочатися без затримки. Не менш важливо, щоб фонд мав змогу підтримувати оборонні ініціативи всередині України", - написала Свириденко на X.

Також, за її словами, під час зустрічі обговорили потенційні оборонні угоди між Україною та США.

"Нарешті, ми говорили про фінансову підтримку та наступні кроки у нашій співпраці з МВФ. Я маю намір продовжити ці обговорення найближчим часом з міністром фінансів США Скоттом Бессентом", - додала Свириденко у пості на X.

 

Теги: #девіс_джулі #свириденко #сша

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