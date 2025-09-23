Інтерфакс-Україна
Події
17:20 23.09.2025

Глава МВС про підтримку США: особлива увага – захист енергетичних об'єктів

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та тимчасова повірена у справах США в Україні Джулія Девіс обговорили подальшу підтримку органів системи МВС, в фокусі уваги якої - захист об’єктів енергетичної інфраструктури України в осінньо-зимовий період.

"Сьогодні мав змістовну зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс. Обговорили подальшу підтримку органів системи МВС. Особлива увага - отриманій від США допомозі для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури в осінньо-зимовий період", - написав міністр внутрішніх справ в телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив: "Очевидно, що ворог і надалі завдаватиме ударів по критично важливих об’єктах життєзабезпечення населення. Це - тактика терору росії проти цивільних, і ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв".

За словами Клименка, завдяки зусиллям України та партнерству зі США є змога посилювати спроможності відомства за всіма напрямками відповідальності - від зміцнення кордону до охорони публічної безпеки і захисту людей у громадах.

