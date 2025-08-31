Девіс у Львові відвідала офіс Lviv Croissants та зустрілася з головним рабином західної України

Фото: https://x.com/USEmbassyKyiv

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс перебуває з візитом у Львові, де провела зустріч з головним рабином Львова та західної України Мордехаєм Шломо Болдом.

"У Львові я також знову зустрілася з рабином Болдом в історичній синагозі "Бейс Аарон В'Ісраель", щоб дізнатися, як війна впливає на єврейську громаду. Я стала свідком невтомної відданості професіоналів, солдатів, які відновлюються після поранень, та цивільних осіб у "Суперлюдях". Я вдячна за можливість познайомитися з такою великою кількістю надзвичайних українців, які прагнуть зміцнити свою країну, працюючи на благо миру", - написала Девіс в соцмережі Х посольства США в Україні в неділю.

Вона повідомила також, що зустрілася з мером Львова Андрієм Садовим на очільником Львівської обладміністрації Максимом Козицьким, а також відвідала головний офіс компанії Lviv Croissants, яка розширює свій бізнес у США.