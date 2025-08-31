Інтерфакс-Україна
Події
16:48 31.08.2025

Девіс у Львові відвідала офіс Lviv Croissants та зустрілася з головним рабином західної України

1 хв читати
Девіс у Львові відвідала офіс Lviv Croissants та зустрілася з головним рабином західної України
Фото: https://x.com/USEmbassyKyiv

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс перебуває з візитом у Львові, де провела зустріч з головним рабином Львова та західної України Мордехаєм Шломо Болдом.

"У Львові я також знову зустрілася з рабином Болдом в історичній синагозі "Бейс Аарон В'Ісраель", щоб дізнатися, як війна впливає на єврейську громаду. Я стала свідком невтомної відданості професіоналів, солдатів, які відновлюються після поранень, та цивільних осіб у "Суперлюдях". Я вдячна за можливість познайомитися з такою великою кількістю надзвичайних українців, які прагнуть зміцнити свою країну, працюючи на благо миру", - написала Девіс в соцмережі Х посольства США в Україні в неділю.

Вона повідомила також, що зустрілася з мером Львова Андрієм Садовим на очільником Львівської обладміністрації Максимом Козицьким, а також відвідала головний офіс компанії Lviv Croissants, яка розширює свій бізнес у США.

Теги: #девіс_джулі #візит #lviv_croissants

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 30.08.2025
Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

01:22 30.08.2025
Важливо зрозуміти: Україна не програє війну, а Росія не перемагає. Ми стоїмо міцно — Єрмак

Важливо зрозуміти: Україна не програє війну, а Росія не перемагає. Ми стоїмо міцно — Єрмак

13:52 28.08.2025
Фон дер Ляєн планує відвідати 7 країн, що межують з РФ та Білоруссю - поділитися прогресом у розбудові "сильної європейської оборонної промисловості"

Фон дер Ляєн планує відвідати 7 країн, що межують з РФ та Білоруссю - поділитися прогресом у розбудові "сильної європейської оборонної промисловості"

19:00 27.08.2025
Свириденко обговорила з прем'єркою Данії євроінтеграцію України та підтримку вітчизняного ОПК

Свириденко обговорила з прем'єркою Данії євроінтеграцію України та підтримку вітчизняного ОПК

14:31 27.08.2025
Свириденко розпочала робочий візит до Данії

Свириденко розпочала робочий візит до Данії

10:06 25.08.2025
В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

09:06 25.08.2025
До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

09:06 24.08.2025
Прем’єр Канади прибув в Київ в День незалежності України

Прем’єр Канади прибув в Київ в День незалежності України

08:14 24.08.2025
Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

09:49 23.08.2025
Пастор Бернс знов їде до України

Пастор Бернс знов їде до України

ВАЖЛИВЕ

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Окупанти за добу втратили 810 осіб та 83 од. спецтехніки

За добу ворог здійснив 391 обстріл Запорізької області, а в Запоріжжі вже 37 поранених

ОСТАННЄ

Чорновол впевнена, що Парубія було вбито на замовлення РФ

Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

Фон дер Ляєн наголошує на необхідності посилення оборони: Путін не змінився, за 25 років він почав 4 війни

Для успіху в інформвійні треба бути у "наступі", щоб ворог не нав'язував нам наративи - Огризко

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

РФ в інформвійні працює на делегітимізацію демократій та послаблення підтримки України - ексначальник ГУР

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

Темпи просування окупантів сповільнилися в півтора рази порівняно з минулим тижнем, свідчать мапи DeepState

Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА