Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

Комісар Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос заявила, що Угорщина не зможе зірвати процес вступу України до Європейського Союзу, повідомляє Associated Press.

Комісар наголосила, що членство України в ЄС вона розглядає як політичну гарантію безпеки, відзначивши, що за всю історію Союзу на його території не було війни: "Щодо членства України в ЄС — яке є неминучим — я розглядаю це як політичну опору гарантій безпеки".

"Я не хвилююся. Я хвилювалася б, якби існували реальні побоювання", — сказала Кос під час розмови з журналістами.

Також комісар відвідала одну з теплових електростанцій ДТЕК, яка зазнала значних руйнувань від російських ударів: там обвуглені важка техніка і панелі керування, а в даху однієї з головних будівель утворилася велика діра.

"Немає іншої більш витривалої нації у світі, яку я знаю, ніж українці…Путін казав,що це займе один тиждень", - зазначила вона.

Як повідомлялося, в середу Європейська комісія зазначила, що Комісар Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос перебуває з дводенним візитом в Україні, в рамках якого у Львові проведе неформальне засідання міністрів Європейського союзу.

Джерело: https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-eu-enlargement-power-kos-27ea9c5c4a045cfdc0cdbe2f708858e2?utm_source=copy&utm_medium=share