США допоможуть Україні забезпечувати продовольством світ і чекають на реконструкцію та відбудову України – Дж. Девіс

Для тривалого миру Україна має бути суверенною та економічно життєздатною, важливою частиною цієї життєздатності є здатність України вирощувати, переміщувати та експортувати свій врожай, як це робила країна протягом поколінь, заявила повірена в справах США в Україні Джулі Девіс.

"Незважаючи на виклики воєнного часу для інфраструктури та ланцюгів постачання, Україна досягла довоєнного рівня врожаїв у ключових секторах, демонструючи продуктивність та рішучість українців. В останні місяці українські виробники повернули експорт сільськогосподарської продукції до довоєнного рівня, забезпечуючи постачання світових ринків цими необхідними продуктами харчування", - сказала вона на конференції Victory Harvest у Києві у середу.

Девіс зауважила, що США з нетерпінням чекає на реконструкцію та відбудову України. Вона висловила упевненість, що сільське господарство відіграватиме ще більшу роль в економіці України. А це вимагатиме модернізації, технологій, ефективної логістики та партнерства, яке принесуть капітал, обладнання та досвід. США готові допомогти у цих зусиллях з відбудови та продовжать інвестувати в український сільськогосподарський сектор, як ми це робили з моменту здобуття Україною незалежності, наголосила дипломат.

Вона відзначила надзвичайну роль Фонду Говарда Г Баффета, команди з Небраски та їхніх партнерів із Victory Harvest у практичній підтримці України, починаючи від розмінування сільгоспугідь до відновлення іригаційних систем, забезпечення критично важливим обладнанням та розширення можливостей громад. Це безпосередньо дозволило українським фермерам підтримувати своє виробництво на прифронтових територіях і робити внесок у відновлення України.

За інформацією Девіс, з 2022 року американська підтримка допомогла зміцнити українських фермерів, зокрема, у придбанні добрив і насіння, які необхідні для забезпечення глобального доступу до продовольства та стабільності. Завдяки цій допомозі було вирощено в Україні майже 5 млн тонн додаткової сільгосппродукції, які допомогли прогодувати 24 млн людей, які потребують продовольства.

Крім того, Америка співпрацювала з понад 270 українськими агробізнесами для посилення ефективного виробництва сільгоспкультур шляхом надання їм фінансування та товарного кредитування, зрошення та технологій підвищення продуктивності. Америка посприяла створенню в Україні понад 70 організацій водокористувачів, які наразі управляють щонайменше третиною зрошуваних земель країни та інвестують у модернізацію обладнання та технологій.

"Спільні проєкти стали можливими завдяки величезним ресурсам, досвіду та відданості українського приватного сектору. Сільськогосподарський потенціал України завжди був величезним, але його призначення зараз є критично важливим. Зусилля щодо відновлення цього сектору – це більше, ніж просто економічна ініціатива – це фундаментальний стовп глобальної продовольчої безпеки, який є важливим для майбутнього процвітання країни і процвітання мільйонів людей у всьому світі", - зазначила повірена в справах США в Україні та запевнила, що США залишаться відданими співпраці з Україною як на рівні урядів, так і благодійних організацій, яскравим прикладом чого є робота Фонда Говарда Г. Баффета.