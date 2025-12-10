Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у середу проведе розмову з представниками Сполучених Штатів щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни.

"Сьогодні у графіку – розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою президента Трампа та партнерами у Європі", - написав він у Телеграмі.

Також Зеленський повідомив про зустріч у форматі Коаліції охочих у четвер.

"На завтра у графіку – зустріч у форматі Коаліції охочих, і дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення. Дякую всім, хто з Україною!" – підсумував президент України.