Інтерфакс-Україна
Події
16:26 10.12.2025

Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

1 хв читати
Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у середу проведе розмову з представниками Сполучених Штатів щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни.

"Сьогодні у графіку – розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою президента Трампа та партнерами у Європі", - написав він у Телеграмі.

Також Зеленський повідомив про зустріч у форматі Коаліції охочих у четвер.

"На завтра у графіку – зустріч у форматі Коаліції охочих, і дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення. Дякую всім, хто з Україною!" – підсумував президент України.

Теги: #відбудова_україни #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:59 10.12.2025
Зеленський скоординував дипломатичний трек з президентом Фінляндії

Зеленський скоординував дипломатичний трек з президентом Фінляндії

07:10 10.12.2025
Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

21:37 09.12.2025
Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

21:26 09.12.2025
Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

21:19 09.12.2025
Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

21:17 09.12.2025
Україна буде готова до виборів за 60-90 днів за умови безпеки з боку США та Європи

Україна буде готова до виборів за 60-90 днів за умови безпеки з боку США та Європи

21:12 09.12.2025
Зеленський: Коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів" - нехай так і продовжує вважати

Зеленський: Коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів" - нехай так і продовжує вважати

19:23 09.12.2025
Унаслідок корупційного скандалу рейтинги Зеленського та його партії знизились приблизно на 4% – U electoral data Project

Унаслідок корупційного скандалу рейтинги Зеленського та його партії знизились приблизно на 4% – U electoral data Project

18:26 09.12.2025
Італія активна в пошуку ідей і кроків для наближення миру – Зеленський після зустрічі з Мелоні

Італія активна в пошуку ідей і кроків для наближення миру – Зеленський після зустрічі з Мелоні

17:22 09.12.2025
Зеленський за результатами роботи в Лондоні: найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в США

Зеленський за результатами роботи в Лондоні: найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в США

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном

Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

ДБР розслідує справу щодо можливого впливу фігурантів справи "Мідас" на Бюро, нікого з працівників не відсторонено, стверджують у відомстві

ОСТАННЄ

На Волині ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії

У Прилуках патрульне авто збило двох пішоходів, загинула дитина

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Офіс генпрокурора перестав публікувати дані щодо кількості зареєстрованих випадків СЗЧ

Засідання Коаліції охочих у форматі відеоконференції відбудеться 11 грудня - ЗМІ

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Український посол критикує похвалу Нетаньягу Путіну - ЗМІ

За фактом смерті сина космонавта Каденюка відкрита справа за статтею про умисне вбивство з відміткою "самогубство"

Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі, для якого ворог намагався використати 16-річну дівчину

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА