Порошенко обговорив з повіреною у справах США в Україні потреби ЗСУ та посилення тиску на РФ

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс ситуацію на полі бою та актуальні потреби українського війська.

“Окрему увагу приділили необхідності зміцнення стійкості держави та посилення переговорних позицій як на фронті, так і за столом перемов. Наголосив на важливості подальшого тиску на російського агресора, зокрема шляхом посилення санкцій, припинення придбання енергоресурсів із Росії та зупинки нафтопроводу “Дружба”. Порушив питання внутрішньої стійкості України з акцентом на важливості зміцнення політичної єдності, незалежності демократичних інституцій, верховенства права та свободи медіа”, - написав Порошенко у Facebook в середу за підсумками зустрічі.

Він також висловив вдячність Адміністрації США та президенту США Дональду Трампу за підтримку України й зусилля, спрямовані на припинення війни.