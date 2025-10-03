Аграрії для безмитного експорту сої та ріпаку повинні брати висновок ТПП на кожну партію – постанова Кабміну

Аграрії, які експортують власно вирощені сою та ріпак, для уникнення сплати нещодавно введеного 10% мита на цю продукцію повинні отримувати експортний висновок про походження товару Торгово-промислової палати (ТПП) України або регіональних ТПП на кожну партію продукції, що поставляється на зовнішні ринки.

Відповідну постанову Кабінет міністрів України затвердив у п’ятницю, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм.

Згідно з раніше опублікованим проєкто документу, уряд зобов`язує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розробити та запровадити моніторинг інформації експортних висновків через Державний аграрний реєстр. Державну митну службу зобов`язують щомісячно подавати інформацію Мінекономіки про обсяги експортованих із пільгами сої та ріпаку, а ТПП вести облік і здійснювати контроль за наданням експертних висновків з урахуванням інформації про вирощування і збирання сільгосппродукції на однакових земельних ділянках і також передавати ці дані Мінекономіки.

Постанова набуде чинності з моменту її публікації.

Як повідомлялося, закон №13157, підписаний президентом 2 вересня, передбачає, що агровиробники і кооперативи, які експортують власно вирощену продукцію, будуть звільнені від сплати мита. Втім, через відсутність чітких правил документального підтвердження походження товару механізм фактично не працює, і експорт олійних культур опинився заблокованим.

Низка аграрних асоціацій, зокрема Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Українська зернова асоціація (УЗА), Українська аграрна конфедерація неодноразово зверталися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради із закликом якнайшвидше скасувати дію закону, який встановлює 10%-ве мито на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку.