Інтерфакс-Україна
Економіка
20:53 03.10.2025

Аграрії для безмитного експорту сої та ріпаку повинні брати висновок ТПП на кожну партію – постанова Кабміну

2 хв читати
Аграрії для безмитного експорту сої та ріпаку повинні брати висновок ТПП на кожну партію – постанова Кабміну

Аграрії, які експортують власно вирощені сою та ріпак, для уникнення сплати нещодавно введеного 10% мита на цю продукцію повинні отримувати експортний висновок про походження товару Торгово-промислової палати (ТПП) України або регіональних ТПП на кожну партію продукції, що поставляється на зовнішні ринки.

Відповідну постанову Кабінет міністрів України затвердив у п’ятницю, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм.

Згідно з раніше опублікованим проєкто документу, уряд зобов`язує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розробити та запровадити моніторинг інформації експортних висновків через Державний аграрний реєстр. Державну митну службу зобов`язують щомісячно подавати інформацію Мінекономіки про обсяги експортованих із пільгами сої та ріпаку, а ТПП вести облік і здійснювати контроль за наданням експертних висновків з урахуванням інформації про вирощування і збирання сільгосппродукції на однакових земельних ділянках і також передавати ці дані Мінекономіки.

Постанова набуде чинності з моменту її публікації.

Як повідомлялося, закон №13157, підписаний президентом 2 вересня, передбачає, що агровиробники і кооперативи, які експортують власно вирощену продукцію, будуть звільнені від сплати мита. Втім, через відсутність чітких правил документального підтвердження походження товару механізм фактично не працює, і експорт олійних культур опинився заблокованим.

Низка аграрних асоціацій, зокрема Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Українська зернова асоціація (УЗА), Українська аграрна конфедерація неодноразово зверталися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради із закликом якнайшвидше скасувати дію закону, який встановлює 10%-ве мито на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку.

 

Теги: #ріпак #мито #соя #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 03.10.2025
Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.

Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.

20:08 27.09.2025
Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

16:24 27.09.2025
Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

20:02 26.09.2025
У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

15:31 25.09.2025
Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

16:55 24.09.2025
Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

11:14 23.09.2025
Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

21:32 21.09.2025
Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

19:32 19.09.2025
Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

14:41 19.09.2025
Американська торговельна палата в Україні закликає терміново скасувати експортні мита на сою та ріпак

Американська торговельна палата в Україні закликає терміново скасувати експортні мита на сою та ріпак

ВАЖЛИВЕ

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

ОСТАННЄ

Пишний анонсує ширший діалог з банками щодо протидії дропам

Збирання врожаю-2025 завершено на 65% площ

Морські шляхи забезпечили у 2024 р. 71% агроекспорту і ще на чверть не досягли довоєнних показників - УКАБ

Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту "Чорноморськ"

Частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні становить 93% - дослідження Kantar Ukraine

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

Попит і пропозиція на молоко у вересні стабілізувалися, ріст імпорту молокотоварів загрожує ринку

Уряд розпочинає регіональний та секторальний діалог з бізнесом щодо умов євроінтеграції – віцепрем’єр Качка

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА