Інтерфакс-Україна
Події
20:02 26.09.2025

У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

3 хв читати
У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

Механізм підтвердження експортера як товаровиробника, яка дозволяє уникати сплати нещодавно введеного мита 10% на експорт на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку, має з’явитися наприкінці наступного тижня, заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

"Це буде максимально зручно, софт вже готовий на 90%. Кабмін прийме рішення наступного тижня", – сказав він на конференції Forbes Agro в Києві у п’ятницю.

Башлик констатував, що наразі виникають ситуації, коли виробники експортують та вимушено сплачують мита, тому що такого механізму підтвердження немає.

За його словами, механізм підтвердження планується реалізувати через державний аграрний реєстр, щоб це не займало дуже багато часу, не потребувало "мільйон довідок" та необхідності підтвердження кожної партії.

Щодо вже сплачених товаровиробниками мит, то уряд готує зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, які дозволять повернути вже сплачені мита, повідомив заступник міністра.

В цілому він наголосив, що Мінекономіки проти скасування введеного 10% мита на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку.

"Ми розуміємо ризики, які можуть понести аграрії, але потрібно зазначити, що є інший бок цієї історії – це створення окремого фонду, в який будуть йти сплачені мита. І тому, чи стоїть на сьогодні на порядку денному скасування зазначених соєвих правок, так званих? – Не стоїть", – зазначив Башлик.

Аграрії на конференції Forbes Agro розкритикували введення цього мита, бо, на їх думку, переробники на початку війни через проблеми з логістикою отримали високу прибутковість за рахунок агровиробників, а зараз переробка не потребує таких пільг та має платити ринкову ціну за сировину, конкуруючи з імпортерами. На думку спікерів, результатом цих мит стане скорочення посівів ріпаку та сої та погіршення сівообігу.

Керівник найбільшого українського виробника олії "Кернел" Євген Осіпов скасував заплановане на конференції інтерв’ю, а редактор-засновник Forbes Україна Володимир Федорін, який мав брати це інтерв’ю, повідомив, що Осіпову не сподобалося стаття видання з критикою цього мита.

Як повідомлялося, закон №13157, підписаний президентом 2 вересня, передбачає, що агровиробники і кооперативи, які експортують власно вирощену продукцію, будуть звільнені від сплати мита. Втім, через відсутність чітких правил документального підтвердження походження товару механізм фактично не працює, і експорт олійних культур опинився переважно заблокованим.

Низка аграрних асоціацій, зокрема Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Українська зернова асоціація (УЗА), Українська аграрна конфедерація, а також Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата звернулися до Кабінету міністрів і Верховної Ради із закликом якнайшвидше скасувати дію закону, який встановлює 10%-ве мито на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") 19 вересня зареєстрував відповідний законопроєкт №14055 про скасування "соєво-ріпакових правок".

 

Теги: #ріпак #соя #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 25.09.2025
Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

16:55 24.09.2025
Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

11:14 23.09.2025
Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

21:32 21.09.2025
Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

19:32 19.09.2025
Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

14:41 19.09.2025
Американська торговельна палата в Україні закликає терміново скасувати експортні мита на сою та ріпак

Американська торговельна палата в Україні закликає терміново скасувати експортні мита на сою та ріпак

17:46 18.09.2025
Бізнес закликав уряд та Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак

Бізнес закликав уряд та Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак

19:11 08.09.2025
Саудівська Аравія в жовтні помітно знизить ціни на нафту для Азії та Європи

Саудівська Аравія в жовтні помітно знизить ціни на нафту для Азії та Європи

15:13 26.08.2025
Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

11:47 30.07.2025
Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

ВАЖЛИВЕ

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

Викрито схему заволодіння мільйонами доларів держустанови США та відмивання коштів за участі українця

Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

ОСТАННЄ

Майже 100 тис. українців евакуйовано з прифронтових територій з початку літа

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

Мер Києва пообіцяв військовим, які повернулися з полону, безкоштовну медичну та соціальну допомогу

Росіяни атакували Нікопольщину, постраждали 5 людей – Дніпропетровська ОВА

Сибіга у відповідь на заяви Сіярто заявив про деградацію угорського уряду та його відкриту роботу на РФ проти Європи

Через ворожий авіаудар по Білому Колодязю поранено двох мирних мешканців - Синєгубов

Трамп вважає, що винними у випадку шатдауну будуть демократи

Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

Україна розраховує на підписання декларації щодо "cтіни дронів" уже в жовтні – Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА