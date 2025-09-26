У Мінекономіки обіцяють вирішити проблему експорту сої та ріпаку приблизно за тиждень

Механізм підтвердження експортера як товаровиробника, яка дозволяє уникати сплати нещодавно введеного мита 10% на експорт на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку, має з’явитися наприкінці наступного тижня, заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

"Це буде максимально зручно, софт вже готовий на 90%. Кабмін прийме рішення наступного тижня", – сказав він на конференції Forbes Agro в Києві у п’ятницю.

Башлик констатував, що наразі виникають ситуації, коли виробники експортують та вимушено сплачують мита, тому що такого механізму підтвердження немає.

За його словами, механізм підтвердження планується реалізувати через державний аграрний реєстр, щоб це не займало дуже багато часу, не потребувало "мільйон довідок" та необхідності підтвердження кожної партії.

Щодо вже сплачених товаровиробниками мит, то уряд готує зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, які дозволять повернути вже сплачені мита, повідомив заступник міністра.

В цілому він наголосив, що Мінекономіки проти скасування введеного 10% мита на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку.

"Ми розуміємо ризики, які можуть понести аграрії, але потрібно зазначити, що є інший бок цієї історії – це створення окремого фонду, в який будуть йти сплачені мита. І тому, чи стоїть на сьогодні на порядку денному скасування зазначених соєвих правок, так званих? – Не стоїть", – зазначив Башлик.

Аграрії на конференції Forbes Agro розкритикували введення цього мита, бо, на їх думку, переробники на початку війни через проблеми з логістикою отримали високу прибутковість за рахунок агровиробників, а зараз переробка не потребує таких пільг та має платити ринкову ціну за сировину, конкуруючи з імпортерами. На думку спікерів, результатом цих мит стане скорочення посівів ріпаку та сої та погіршення сівообігу.

Керівник найбільшого українського виробника олії "Кернел" Євген Осіпов скасував заплановане на конференції інтерв’ю, а редактор-засновник Forbes Україна Володимир Федорін, який мав брати це інтерв’ю, повідомив, що Осіпову не сподобалося стаття видання з критикою цього мита.

Як повідомлялося, закон №13157, підписаний президентом 2 вересня, передбачає, що агровиробники і кооперативи, які експортують власно вирощену продукцію, будуть звільнені від сплати мита. Втім, через відсутність чітких правил документального підтвердження походження товару механізм фактично не працює, і експорт олійних культур опинився переважно заблокованим.

Низка аграрних асоціацій, зокрема Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Українська зернова асоціація (УЗА), Українська аграрна конфедерація, а також Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата звернулися до Кабінету міністрів і Верховної Ради із закликом якнайшвидше скасувати дію закону, який встановлює 10%-ве мито на експорт соєвих бобів і насіння ріпаку.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") 19 вересня зареєстрував відповідний законопроєкт №14055 про скасування "соєво-ріпакових правок".