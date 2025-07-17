Експортне мито на сою та ріпак призвело до зниження цін на внутрішньому ринку - аналітики

Прийняття Верховною Радою законопроєкту №13157, який передбачає запровадження з 1 серпня 2025 року 10%-го мита на експорт ріпаку та сої, призвело до зниження цін на ці культури на внутрішньому ринку країни, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "УкрАгроКонсалт".

Агентство нагадало, що Верховна Рада 16 липня 245-ма голосами підтримала законопроєкт №13134 щодо запровадження 10%-го експортного мита на соєві боби, насіння кользи та ріпаку (подрібнені й неподрібнені) зі щорічним зниженням ставки до 2030 року на 1% - до рівня 5%.

При цьому в документ включено поправку про створення фонду підтримки сільгоспвиробників. Крім того, від сплати мита буде звільнено сільгосптоваровиробників, які самостійно експортують власну продукцію, і сільгоспкооперативи, котрі експортують продукцію своїх учасників.

"Це створює нерівні умови між виробниками та трейдерами: якщо фермер продає на експорт напряму — мито не стягується, але за гривневими контрактами трейдери знижують ціни приблизно на 10%, закладаючи мито в закупівельну вартість", - акцентували в "УкрАгроКонсалт".

Відповідаючи на запитання, як відреагував ринок на таке рішення парламенту, аналітики навели дані Електронної зернової біржі. Згідно ними, ціни в гривні знизилися: ріпак — до 23900-24500 грн/тонна, соя — до 18000-18200 грн/тонна. У валюті ціни залишились без змін: ріпак — $535–540 за тонну, соя —$383–388 за тонну.

Аналітики висловили припущення, що запроваджене експортне мито не зупинить експорт, а лише переведе його у валютні контракти. Основний негатив відчують дрібні фермери, які не можуть самостійно експортувати.