Зеленський підписав закон про запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення (№13157), яким передбачено запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку.

Згідно з картою документа на сайті Верховної Ради, закон повернувся до парламенту з підписом глави держави у вівторок.

Як повідомлялось, генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук кілька років поспіль пропонував заборонити вивезення 50% врожаю ріпаку з країни, щоб збільшити завантаження українських переробних потужностей, яким, зокрема, у 2024 році, суттєво не вистачало сировини.

Згодом заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський підготував законопроєкт №13134, в якому правкою №40 передбачалося запровадження 10%-го експортного мита на ріпак та сою. Він аргументував свою ініціативу тим, що українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%, і якщо їх задіяти, Україна отримає додаткових 7,3 млрд грн доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, а додаткові $238 млн дадуть змогу побудувати десятки заводів, створити тисячі нових робочих місць.

Низка асоціацій розкритикувала ідею законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу", яка передбачала встановлення мита на експорт сої та ріпаку з України. На переконання бізнес-об`єднань, вони є дискримінаційними по відношенню до малих та середніх виробників, мають на меті збільшення прибутків переробників за рахунок малих і середніх аграріїв та порушують угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Верховна Рада 18 червня поточного року не підтримала цю ініціативу. Відтак соєві правки увійшли у законопроєкт № 13157, які були підтримані 16 липня 245 нардепами.

Згодом у Верховній Раді було зареєстровано три постанови, якими пропонувалось скасувати голосування щодо законопроєкту №13157, зокрема, правки щодо запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак. Їх авторами стали народні депутати Дмитро Разумков (рух "Чесно"), Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність") та Олексій Гончаренко, які зареєстрували у Верховній Раді три проєкти постанов (13157-П, 13157-П1, 13156-П2). Верховна Рада не підтримала їх ініціативи.