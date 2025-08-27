Інтерфакс-Україна
Економіка
14:46 27.08.2025

Реєстрація ФОПів в агросекторі у ІІ пів.-2025 зросла на 52%, агрокомпаній - на рівні минулого року - дослідження

3 хв читати
В Україні в квітні-червні 2025 року збільшилася реєстрація нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) в агросфері на 52% і досягла 1,5 тис. реєстрацій проти 934 за аналогічний період минулого року, тоді як реєстрація агрокомпаній залишилася на торішньому рівні – 490 проти 496 реєстрацій, свідчать результати дослідження, проведеного сервісом YouControl.Market.

Згідно з оприлюдненими даними, агросектор увійшов у друге півріччя 2025 року із зростанням кількості компаній та ознаками стабілізації в індивідуальному підприємництві. За кількістю зареєстрованих агрокомпаній лідирує Київ (11,9 тис., 14,3% загальної кількості), а серед ФОПів – Вінницька область (9,5 тис., 8,2%).

Аналітики нагадали, що 2021 рік був несприятливим для розвитку сільського господарства. За перший рік повномасштабної війни кількість нових агрокомпаній скоротилася майже наполовину (до 1,7 тис.), а реєстрація ФОПів впала на 12% (до 3,8 тис.). У 2023 році агросектор почав адаптуватися до нових умов: було зареєстровано 2 тис. компаній і 4,3 тис. ФОПів, обсяги відкриття бізнесу майже повернулися до довоєнних.

"2024 рік приніс ще цікавіші зміни. Загальна кількість новостворених агрокомпаній практично не змінилася проти попереднього року (1,9 тис. у 2024 році проти 2 тис. у 2023-му). Натомість серед фізичних осіб-підприємців відбувся справжній бум: за рік зареєстровано 5,9 тис. ФОПів, що на 36% більше, ніж у 2023-му, і навіть перевищує довоєнний показник 2021 року", - зауважили експерти.

Цьогоріч у січні-березні створено 494 нові компанії. Другий квартал приніс 490 нових компаній - майже стільки ж, скільки і рік тому (496), тобто кількість реєстрацій стабілізувалася на рівні 500 компаній щоквартально, йдеться у повідомленні.

Експерти звернули увагу на те, що кількість припинень діяльності компаній у квітні-червні зросла на 45% проти першого кварталу цього року і на 58% у річному вимірі. Попри таку динаміку йдеться про незначний відсоток від загальної кількості діючих компаній, тобто про десятки фірм на квартал, пояснюють в YouControl.Market.

Значно більш мінливою виявилася ситуація з фізичними особами-підприємцями. У першому кварталі 2025 року в агросекторі зареєстровано 1 тис. нових ФОПів (+40% до показника рік тому), у другому — 1,4 тис. (+52%) . Щодо припинень діяльності, то у першому кварталі 2025 року їх було 1,9 тис. , а в другому тренд розвернувся з показником 901 (-52,6% щодо першого кварталу та на 18% нижче, ніж рік тому).

Станом на кінець другого кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – місто Київ: у столиці зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% загальної кількості). Друге місце посідає Миколаївська область – 6,8 тис. компаній, третє - Одеська (5,9 тис.). Найнижчі показники – у Чернівецькій (974) та Закарпатській (942) областях.

Сегмент індивідуальних підприємців (ФОП) в агросекторі має свою регіональну специфіку, яка частково відрізняється від розподілу компаній. Загалом по Україні зараз налічується 116,1 тис. аграрних бізнесів. Першість утримують Вінницька (9,5 тис. фермерів-ФОП), Дніпропетровська (9,2 тис. ФОП)., Харківська (6,9 тис.) області.

Сервіс також підрахував, що десятка найбільших агрокомпаній України у першому півріччі 2025 року заробила разом 118,1 млрд грн. До цього переліку лідерів агробізнесу увійшли здебільшого потужні експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці.

Безумовним лідером є ТОВ "Вінницька птахофабрика" – флагманський актив агрохолдингу МХП ("Миронівський Хлібопродукт"). За 6 місяців 2025 року компанія заробила 26,8 млрд грн. На другому місці - ТОВ "Фірма Ерідон", один із дистриб’юторів насіння, добрив та засобів захисту рослин, який у першому півріччі 2025 року заробив 22,8 млрд грн. Третю позицію посідає ПрАТ "Миронівська птахофабрика" із виторгом 12,8 млрд грн.

Інші місця в десятці посідають переважно міжнародні зернотрейдери та їхні українські підрозділи, зокрема ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" (11,5 млрд грн за перше півріччя), ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" (9,3 млрд грн), ТОВ "СП Нібулон" (8,4 млрд грн), ТОВ "Агропросперіс Трейд" (8,3 млрд грн), ТОВ "Сіефджі Трейдинг" (6,5 млрд грн), ТОВ "АТ Каргілл" (6,1 млрд грн), а також ТОВ "Гранова Україна" (5,5 млрд грн).

Теги: #агро #фоп #статистика

