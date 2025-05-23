Інтерфакс-Україна
Політика
15:28 23.05.2025

Трамп запропонував ввести мито в 50% на товари з ЄС

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Трамп запропонував ввести мито в 50% на товари з ЄС

 Президент США Дональд Трамп рекомендував ввести мито на імпорт товарів з Європейського союзу в розмірі 50% з 1 червня.

"Наші переговори з ними ні до чого не приводять, - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social. - Тому я рекомендую запровадити прямий тариф у 50% щодо Європейського союзу з 1 червня 2025 року".

Мита не стягуватимуть із товарів, вироблених у США, додав він.

"Їхні значні торговельні бар'єри, ПДВ, безглузді корпоративні штрафи, немонетарні торговельні бар'єри, валютні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній та багато іншого призвели до торговельного дефіциту в розмірі понад $250 млрд на рік, що є абсолютно неприйнятним", - написав Трамп.

Теги: #мито #трамп #єс

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