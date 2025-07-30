Інтерфакс-Україна
Економіка
11:47 30.07.2025

Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

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Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

Виробництво сої в Україні у 2025 році може знизитися більше ніж на 1 млн тонн порівняно з минулорічними обсягами, що обумовлено зменшенням площі сівби під культурою та наданням переваги аграріями під час весняної посівної кукурудзі та соняшнику, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Аналітики звернули увагу на оновлену оцінку Державної служби статистики, згідно з якою посівна площа під соєю в Україні цьогоріч становила 2,08 млн га, що на 24% поступається рекордному показнику минулого року.

"Прогноз АПК-Інформ щодо площі сівби під соєю дещо оптимістичніший та складає близько 2,2-2,25 млн га (-19%). Однак навіть при кращих перспективах урожайності соєвих бобів у 2025 році виробництво даної культури може не перевищити близько 5,6-5,7 млн тонн, що на 17%, або на 1,1-1,2 млн тонн поступається показнику 2024 року", - пояснили експерти.

Вони зазначили, що такий показник є досить високим і може стати другим за величиною урожаєм після торішнього історичного максимуму в 6,8 млн тонн.

Водночас суттєве скорочення потенціалу виробництва сої може значно вплинути на темпи торгівлі на внутрішньому ринку, а також нівелювати очікуване падіння цін на дану культуру після запровадження 10% експортного мита, резюмували в "АПК-Інформ".

Теги: #соя #виробництво

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