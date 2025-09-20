Аграрії намолотили 29,77 млн тонн зернових з 62% площ, поки врожай на 6,7% менше, аніж на цю дату торік

Аграрії станом на 19 вересня намолотили 29,77 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 7,09 млн га, що складає 62% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства на своєму сайті.

Торік на 20 вересня було намолочено 31,90 млн тонн зернових з 7,53 млн га, тобто цьогорічні показники відповідно нижчі на 6,7% та 5,9% переважно через більш пізній початок збирання кукурудзи.

Як зазначило Мінекономіки, наразі її намолочено 388,7 тис. тонн з 90,3 тис. га, тоді як торік приблизно на цю дату – 2,40 млн тонн з 514,5 тис. га.

Щодо пшениці, то її врожай трохи більше минулорічного – 22,48 млн тонн з 5,02 млн га порівняно 22,30 млн тонн з 4,9 млн га, тоді як ячменю трохи менший – 5,33 млн тонн з 1,35 млн га порівняно із 5,50 млн тонн з 1,41 млн га.

Врожай гороху цього року значно більший – 626,6 тис. тонн з 266,0 тис. га порівняно із 465,3 тис. тонн з 212,2 тис. га минулого року, тоді як гречки та проса поки суттєво менший – відповідно 57,1 тис. проти 99,4 тис. тонн та 45,4 тис. тонн проти 132,0 тис. тонн.

Врожай інших зернових та зернобобових цього року на 19 вересня досяг 844,3 тис. га, тоді як на 20 вересня минулого року – 1000 тис. тонн.

Зазначається, що серед лідерів, зокрема, Одеська область – зібрано 3,68 млн тонн з площі 1,09 млн га, Вінницька область – 2,41 млн тонн з 434,4 тис. га, Кіровоградська область – 2,21 млн тонн з 538,4 тис. га, Хмельницька – 2,13 млн тонн з 306,7 тис. га.

Щодо олійних, то вже зібраний урожай ріпаку лише трохи менше за минулорічний – 3,30 млн тонн проти 3,4 млн тонн за рівних площ у 1,27 млн га..

А от щодо сої та соняшнику, збір яких триває, то поки фіксується суттєве відставання: сої зібрано 944,9 тис. тонн із 483,7 тис. га порівняно із 2,6 млн тонн із 1,3 млн га на схожу дату торік, тоді як соняшнику – 2,41 млн тонн із 1,37 млн га порівняно із 4,90 млн тонн із 2,4 млн га.

Окрім того відстає також збір цукрових буряків: їх викопано 632,5 тис. тонн на площі 12,7 тис. га, тоді як торік на схожу дату – 1,7 млн тонн.

Згідно з поточними даними, врожайність пшениці, ячміню, гороху, ріпаку та сої приблизно відповідають минулорічним, тоді як кукурудзи та соняшнику поки нижче – відповідно 4,3 тонни/на проти 4,7 тонни/га та 1,8 тонни/га проти 2 тонна/га.

Як повідомлялося, Нацбанк України в опублікованому наприкінці липня Інфляційному звіті погіршив прогноз врожаю зернових в цьому році з 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а олійних – з 22 млн тонн до 21 млн тонн.

НБУ нагадав, що у минулому році урожай зернових в Україні знизився до 56,2 млн тонн з 59,8 млн тонн у 2023 році, тоді як олійних – з 21,7 млн тонн до 20 млн тонн.

За прогнозами замглави Мінекономіки Тараса Висоцького врожай зернових складе цього року біля 56 млн тонн, як і торік.