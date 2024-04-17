Економіка

16:28 17.04.2024

Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

3 хв читати
Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує у 2024 році валове виробництво зернових і олійних культур на рівні 74 млн тонн, з яких близько 52,4 млн тонн зернових і 21,7 млн тонн олійних.

Як зазначається на сайті відомства, на початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік теж прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, на рівні 63,5 млн тонн, але погодні умови призвели до збільшення врожаю. Тож у 2023 році валове виробництво становило близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн та олійних близько 22 млн тонн.

"Прогнози щодо показників валових зборів мають попередній характер і коригуватимуться протягом року, залежно від обставин, насамперед погодних умов", - наголосило Мінагрополітики.

Згідно з прогнозом, 2024 року аграрії зможуть зібрати зернові в таких обсягах: пшениці - 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю - 4,9 млн тонн (2023 року - 5,7 млн тонн) і кукурудзи - 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої. Цій культурі передбачається виробництво 5,2 млн тонн, роком раніше було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн проти 12,9 млн тонн відповідно. Ріпаку заплановано зібрати 4,1 млн тонн, тоді торік урожай становив 4,7 млн тонн.

Посівні площі зернових і зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,6 млн. га, що на 395 тис. га менше за показник 2023 року. З них озимої пшениці посіяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), ярої пшениці - 0,2 млн га. (+0,2 тис. га), озимого ячменю - 0,47 млн га (-0,15 млн га).

Площа ярого ячменю прогнозується на рівні 0,94 млн га (+0,06 млн га), кукурудзи - 3,9 млн га (-62 тис. га).

Серед олійних збільшуються площі посіву сої. Прогнозується, що її буде посіяно на площі 2,2 млн га. Це майже на 400 тис. га більше, ніж торік. Соняшнику буде посіяно майже стільки ж, як і торік, - 5,3 млн га, ріпаку - 1,5 млн га, що на 0,1 млн га менше, ніж торік.

Мінагрополітики за результатами проведеного в Державному аграрному реєстрі опитування підготовки сільгоспвиробників до посівної кампанії ярих культур під урожай-2024 повідомило, що 70% респондентів планують збільшити площі під соєю в середньому на 21% порівняно з 2023 роком.

Опитування також показало, що під час весняної посівної пріоритетними в українських аграріїв залишаться зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь - на 7%. Очікується, що посівні площі під ярий ріпак збільшаться на 24%, цукровий буряк - на 17%, а під кукурудзу скоротяться на 9%. Потенційно можуть зменшитися площі під соняшником.

Раніше Мінагрополітики допускало скорочення у 2024 році посівних площ під ярими культурами на 0,5 млн га або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

 

Теги: #зернові #мінагрополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:39 16.04.2024
Представник Мінагрополітики на засіданні Комітету НАТО: Українські аграрії потребують підтримки, щоб гарантувати продовольчу безпеку світу

Представник Мінагрополітики на засіданні Комітету НАТО: Українські аграрії потребують підтримки, щоб гарантувати продовольчу безпеку світу

13:16 16.04.2024
Україна відчуває стратегічну потребу вирощувати бавовну - Мінагрополітики

Україна відчуває стратегічну потребу вирощувати бавовну - Мінагрополітики

15:46 12.04.2024
Агроекспортерам потрібно диверсифікувати ринки збуту, не очікуючи обмежень ЄС - Мінагрополітики

Агроекспортерам потрібно диверсифікувати ринки збуту, не очікуючи обмежень ЄС - Мінагрополітики

12:00 02.04.2024
Інвестори з України готові профінансувати будівництво широкої колії до портів Гданська та Клайпеди - Сольський

Інвестори з України готові профінансувати будівництво широкої колії до портів Гданська та Клайпеди - Сольський

18:55 01.04.2024
В Україні з 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

В Україні з 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

14:21 01.04.2024
Переговори аграрних асоціацій України та Польщі продовжаться цього тижня - Мінагрополітики

Переговори аграрних асоціацій України та Польщі продовжаться цього тижня - Мінагрополітики

12:25 26.03.2024
Розширення обмежень на імпорт українських продуктів харчування в ЄС може сприяти затягуванню війни - Сольський

Розширення обмежень на імпорт українських продуктів харчування в ЄС може сприяти затягуванню війни - Сольський

13:01 28.02.2024
Українські аграрії конкурують на ринку ЄС не з європейськими фермерами, а з країнами третього світу - Мінагрополітики

Українські аграрії конкурують на ринку ЄС не з європейськими фермерами, а з країнами третього світу - Мінагрополітики

18:32 27.02.2024
Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

11:02 27.02.2024
Мінагрополітики розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки України

Мінагрополітики розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

JKX Oil&Gas відмовилася від продажу активів в Угорщині й має намір стати енергокомпанією середньої величини в ЦСЄ

"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

ОСТАННЄ

НЕФКО та E5P підписали грантові угоди на EUR3,46 млн на проєкти у Вінниці та Чорткові

Philip Morris у 2023 р. збільшив частку бездимних продуктів у виручці до 36,4%

Власники євробондів України створили спецкомітет для переговорів щодо боргу

"Інтергал-Буд" бере на себе воєнні ризики і гарантує добудову

Українські сировари програють внутрішній ринок імпортній продукції і не можуть наростити експорт - аналітики

Приєднання України до ЄС спричинить реформування Єдиної сільгоспполітики - аграрний міністр Польщі

Через негоду знеструмлена шахта на Донеччині та відключали 145 тис. споживачів у Дніпропетровській області - Міненерго

"Нафтогаз" за три місяці виплатив 18,2 млрд грн податків

Уряд схвалив концепцію держпрограми про використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА