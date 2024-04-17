Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує у 2024 році валове виробництво зернових і олійних культур на рівні 74 млн тонн, з яких близько 52,4 млн тонн зернових і 21,7 млн тонн олійних.

Як зазначається на сайті відомства, на початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік теж прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, на рівні 63,5 млн тонн, але погодні умови призвели до збільшення врожаю. Тож у 2023 році валове виробництво становило близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн та олійних близько 22 млн тонн.

"Прогнози щодо показників валових зборів мають попередній характер і коригуватимуться протягом року, залежно від обставин, насамперед погодних умов", - наголосило Мінагрополітики.

Згідно з прогнозом, 2024 року аграрії зможуть зібрати зернові в таких обсягах: пшениці - 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю - 4,9 млн тонн (2023 року - 5,7 млн тонн) і кукурудзи - 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої. Цій культурі передбачається виробництво 5,2 млн тонн, роком раніше було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн проти 12,9 млн тонн відповідно. Ріпаку заплановано зібрати 4,1 млн тонн, тоді торік урожай становив 4,7 млн тонн.

Посівні площі зернових і зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,6 млн. га, що на 395 тис. га менше за показник 2023 року. З них озимої пшениці посіяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), ярої пшениці - 0,2 млн га. (+0,2 тис. га), озимого ячменю - 0,47 млн га (-0,15 млн га).

Площа ярого ячменю прогнозується на рівні 0,94 млн га (+0,06 млн га), кукурудзи - 3,9 млн га (-62 тис. га).

Серед олійних збільшуються площі посіву сої. Прогнозується, що її буде посіяно на площі 2,2 млн га. Це майже на 400 тис. га більше, ніж торік. Соняшнику буде посіяно майже стільки ж, як і торік, - 5,3 млн га, ріпаку - 1,5 млн га, що на 0,1 млн га менше, ніж торік.

Мінагрополітики за результатами проведеного в Державному аграрному реєстрі опитування підготовки сільгоспвиробників до посівної кампанії ярих культур під урожай-2024 повідомило, що 70% респондентів планують збільшити площі під соєю в середньому на 21% порівняно з 2023 роком.

Опитування також показало, що під час весняної посівної пріоритетними в українських аграріїв залишаться зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь - на 7%. Очікується, що посівні площі під ярий ріпак збільшаться на 24%, цукровий буряк - на 17%, а під кукурудзу скоротяться на 9%. Потенційно можуть зменшитися площі під соняшником.

Раніше Мінагрополітики допускало скорочення у 2024 році посівних площ під ярими культурами на 0,5 млн га або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.