Економіка

17:39 18.04.2024

Повноцінне відновлення експорту через морські порти для українського агросектору безальтернативне - УЗА

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Повноцінне відновлення експорту через морські порти для українського агросектору безальтернативне - УЗА

Україна не зможе за два-три роки добудувати на кордонах потужності для зберігання і перевалки аграрних вантажів, зокрема зерна, щоб забезпечити співставний з потенціалом портів експорт, заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов.

"За два роки всі, хто причетний до зернового бізнесу, побачили, що нам із вами вдалося досягти такої цифри, як експорт 1,1 млн тонн зернових і олійних залізницею. Це був наш рекорд у листопаді 2023 року. Після цього ми вантажили менше, ніж мільйон тонн. На сьогодні це близько 600 тис. тонн, які ми відвантажуємо через залізницю", - розповів він, додавши, що рекордний експорт автотранспортом упродовж місяця становить 600 тис. тонн.

За оцінкою президента УЗА, дві складові аграрного експорту України під час війни - залізниця та автотранспорт - у рекордні місяці забезпечували поставку 1,7 млн тонн зернових та олійних на світові ринки.

При цьому через українські порти, без окупованих Бердянська та Маріуполя, а також деокупованих, але не працюючих Миколаєва та Херсона, забезпечують експорт 7 млн тонн агротоварів на місяць.

Водночас експорт через Дунайські порти зі 100 тис. тонн на місяць агротоварів до війни зріс до 2,5 млн тонн завдяки координації роботи з румунськими бізнесменами та урядовцями, пояснив Горбачов і висловив припущення, що цей показник можна ще збільшити на 500 тис. тонн.

"Однак це все одно не 7 млн тонн. Це все одно дорожчий фрахт і він залежність від сусідніх держав", - констатував він.

Оцінюючи перспективу експорту українського зерна баржами з Дніпра на Дунай, Горбачов пояснив, що не всі баржі зможуть це зробити через необхідність підписання спільного дозволу на використання водних шляхів.

Розповідаючи про доцільність відновлення Каховської дамби та будівництва на ній шлюзу, президент УЗА акцентував, що без цього Дніпром не буде жодного судноплавства. Україна не зможе використовувати річку як транспортний коридор, якщо не відновить шлюзи в Каховці. При цьому доцільність будівництва електростанції або просто шлюзів, на думку Горбачова, можуть і повинні обґрунтувати інженери.

"Наша модель сільського господарства, яка існує на сьогоднішній момент, вона безальтернативно потребує портів. (...) Ми експортуємо 7 млн тонн через три порти Великої Одеси: "Південний", "Одеса" і "Чорноморськ". А в Миколаєві 11 зернових терміналів. Ми легко додамо 2,5-3 млн тонн і зможемо відвантажувати стільки, скільки не вирощуємо", - висловив припущення Горбачов.

Він нагадав, що до війни українська експортна інфраструктура розвивалася дуже активно завдяки компаніям, які прийшли з іноземними інвестиціями, задали темп, тон, культуру українським лідерам бізнесу. Вони підхопили цей темп, потім культуру, а також робітників із цих компаній.

"Ми будуємо українські компанії, які вже не гірші, здатні виходити на міжнародні ринки. В України в цьому плані дуже великий потенціал", - резюмував президент УЗА.

Теги: #експорт #зернові #порти

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