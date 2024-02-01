УЗ у січні перевезла рекордний обсяг - 3,93 млн т зернових вантажів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у січні 2024 року перевезла, за попередніми даними, 3,93 млн тонн зернових вантажів, що є рекордним показником, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов на нараді з учасниками зернового ринку в четвер.

"У січні 2024 року маємо рекордний обсяг перевезення 3,93 млн тонн зернових вантажів. Це найкращий показник за останні два роки, за час після повномасштабного вторгнення... Більше ми перевозили тільки в листопаді 2021 року і в січні 2022 року", - сказав Ткачов.

Із зазначеного обсягу в експортному напрямку в січні перевезено 3,36 млн тонн. У напрямку морських портів - 2,7 млн тонн (80%), у напрямку західних сухопутних переходів 661 тис. тонн (20%).

Крім того, в січні "Укрзалізниця" перевезла на експорт 146,3 тис. тонн соняшникової олії. З цього обсягу - 5,11 тис. тонн у напрямку портів і 140,9 тис. тонн (95%) - у напрямку західних сухопутних переходів.

Обсяг перевезення шроту і макухи в січні становив 237,6 тис. тонн, з яких у напрямку західних сухопутних переходів - 209,2 тис. тонн, у напрямку портів - 28,4 тис. тонн.