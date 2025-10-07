Інтерфакс-Україна
09:09 07.10.2025

Мобільні клініки Fortitude розпочали роботу на Миколаївщині

Мобільні клініки благодійного фонду Fortitude розпочали роботу в Миколаївській області в рамках проєкту "Мобільні клініки Півдня".

Як повідомив фонд у пресрелізі, за вересень безкоштовну медичну допомогу отримали понад 2,5 тис. місцевих жителів двох громад Баштанського району: Казанківської та Володимирівської. Мобільні клініки працювали в 19 населених пунктах області. Кількість наданих консультацій та проведених обстежень сягнула 11,2 тис.

Команда лікарів мобільної клініки складається із сімейного лікаря, офтальмолога, отоларинголога, ендокринолога, невролога та кардіолога. Пацієнти мали змогу пройти УЗД, зробити електрокардіограму серця, здати загальний аналіз крові та виміряти рівень сечової кислоти. Усі відвідувачі отримали безкоштовні ліки, а за потреби й окуляри.

Мобільна клініка Fortitude — це переобладнана вантажівка з трьома кабінетами для прийому пацієнтів. Вона має генератор, запас води та супутникове з’єднання з інтернетом, завдяки чому може працювати автономно навіть у найвіддаленіших селах.

З початку 2024 року клініки Fortitude надали медичну допомогу 49 тис. пацієнтів в Миколаївській, Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Проєкт "Мобільні клініки Півдня" реалізується благодійним фондом Fortitude у співпраці з International Rescue Committee in Ukraine за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Теги: #миколаївська_область #мобільні_клініки #fortitude

