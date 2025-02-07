Інтерфакс-Україна
Економіка
16:51 07.02.2025

Уряд виділяє 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області у 2025 р.

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Уряд виділяє 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області у 2025 р.

Кабінет міністрів України виділяє у поточному році 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області, повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

"Проєкт магістральних водогонів у Миколаївській області передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг. Ухвалюємо необхідні рішення, аби прискорити виконання всіх робіт та мінімізуємо ризики їх несвоєчасного завершення", - написав Шмигаль у Телеграм.

За його словами, уряд у п'ятницю затвердив порядок використання цих коштів.

"Російські терористи зруйнували спочатку водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС і тим самим позбавили місто доступу до питної води… Завдання перед відповідальними відомствами - завершити роботи в максимально стислі терміни, аби Миколаїв знову мав стабільне водопостачання", - написав Шмигаль.

Теги: #миколаївська_область #водогони

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