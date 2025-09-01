Інтерфакс-Україна
17:01 01.09.2025

Кабмін виділив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини

Кабінет міністрів перерозподілив 34 млн грн на водопостачання для Миколаївської області, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, уряд перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

За її словами, каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тис. мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тис. гектарів сільгоспземель.

