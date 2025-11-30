Через ворожу атаку в Сумах відсутнє водопостачання у частині міста

У Сумах через атаку окупаційної армії РФ та перебої в електропостачанні знеструмлений один із водозаборів міста, повідомили у міській раді.

"У зв’язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні сьогодні, 30 листопада, з 12:20 знеструмлений один з водозаборів міста… Якщо енергоживлення не вдасться відновити протягом найближчих годин, водозабір буде переведено на аварійно-резервне живлення. В такому випадку вода в оселі жителів зазначених районів і вулиць 30 листопада подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 17:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Водопостачання в звичайному режимі буде забезпечене після відновлення енергоживлення.

Раніше начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що росіяни у неділю атакували цивільну інфраструктуру в Сумській громаді, також пошкоджень зазнав житловий сектор.