Відновити водопостачання у Харкові у повному обсязі планується у вівторок увечері, вночі можливі повторні відключення

У Харкові водою забезпечені 60% споживачів,вона подається частині споживачів Новобаварського, Холодногірського, Шевченківського, Київського та Основʼянського районів, повідомляє пресслужба міськради.

"Зараз місто працює виключно на власних ресурсах і передусім спрямовує потужності "енергетичного острова" на підтримання теплопостачання, щоб усі 100% споживачів залишалися з теплом у холодний період. Через це подача води тимчасово можлива лише в обмеженому режимі - її отримують близько 60% абонентів, переважно мешканці нижніх поверхів", йдеться у повідомленні.

За інформацією КП "Харківські технологічні мережі", ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити стабільне функціонування системи. Підприємство планує дати воду всім споживачам, які її ще не мають, орієнтовно в проміжку між 19:30 і 21:00. Водночас уночі можливі повторні відключення, оскільки профільні служби вимушені продовжувати роботи, необхідні для повної стабілізації ситуації.

Подальші графіки подачі води залежатимуть від темпів відновлення енергоживлення.

Мешканців міста просять за можливості робити запаси води та з розумінням ставитися до тимчасових обмежень.

У районах, де зберігаються перебої з водопостачанням, організований підвіз води до "пунктів незламності". Також по всьому місту працюють бювети з безоплатною питною водою.

Як повідомлялося, у ніч проти вівторка ЗС РФ завдали ударів безпілотниками по підстанції АТ "Харківобленерго", від якої залежала робота насосних станцій та обладнання для подачі води до міста. Через це частина районів Харкова тимчасово залишилася без води.