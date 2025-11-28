Інтерфакс-Україна
Події
13:49 28.11.2025

Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

1 хв читати
Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

Росіяни у п'ятницю двічі прицільно атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру у Сумський громаді, важких поранень зазнала одна людина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У важкому стані поранений цивільний унаслідок ворожого удару у Зарічному районі Сум. Після 11:00 ворог атакував цивільну інфраструктуру ударним БпЛА. Чоловіка доставили до лікарні, медики надають усю необхідну допомогу", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Пізніше він повідомив про наслідки другої атаки.

"Ворог продовжує прицільно атакувати цивільну інфраструктуру на Сумщині. Сьогодні росія двічі поцілила в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді. На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків. Росія не полишає спроби тиску на цивільне населення прицільними ударами по інфраструктурі", - повідомив Григоров.

За інформацією, на місці працюють екстрені служби, усі наслідки атаки з’ясовуються.

Теги: #атака_рф #постраждалі #григоров #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 27.11.2025
Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

11:53 26.11.2025
Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

11:31 26.11.2025
Репарації постраждалим від СНПК повинні бути частиною міжнародного компенсаційного механізму - Кондратюк

Репарації постраждалим від СНПК повинні бути частиною міжнародного компенсаційного механізму - Кондратюк

02:07 26.11.2025
ОВА: Внаслідок атаки на Запоріжжя госпіталізовано вже 12 людей

ОВА: Внаслідок атаки на Запоріжжя госпіталізовано вже 12 людей

23:57 25.11.2025
Кількість поранених унаслідок атаки росіян на Запоріжжя зросла до семи — ОВА

Кількість поранених унаслідок атаки росіян на Запоріжжя зросла до семи — ОВА

23:24 25.11.2025
Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, поранено четверо людей — ОВА

Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, поранено четверо людей — ОВА

18:39 25.11.2025
ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

15:46 25.11.2025
Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

15:05 25.11.2025
У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

04:33 25.11.2025
Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

ВАЖЛИВЕ

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

ОСТАННЄ

Двоє цивільних загинуло внаслідок ударів російських fpv-дронів по селах Харківської області

Посадовці приватної компанії підозрюються у привласненні 15 млн грн під час продажу запчастин до бронетехніки

Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів - думка

"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

В Україні в суботу майже без опадів, у неділю на заході та півдні – невеликі дощі, вночі та вранці – туман

Відсутність належного обліку об’єктів інтелектуальної власності стримує розвиток оборонсектору – думка

У Болгарії буде побудовано завод флоат-скла потужністю 800 т на добу, орієнтований на поставки в Україну

McDonald’s Україна відкрив дев’ятий новий ресторан у 2025 році

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

УФС разом з Brave1 та ДСНС запускають грантову програму для розробників протипожежних дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА