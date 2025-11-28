Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

Росіяни у п'ятницю двічі прицільно атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру у Сумський громаді, важких поранень зазнала одна людина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У важкому стані поранений цивільний унаслідок ворожого удару у Зарічному районі Сум. Після 11:00 ворог атакував цивільну інфраструктуру ударним БпЛА. Чоловіка доставили до лікарні, медики надають усю необхідну допомогу", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Пізніше він повідомив про наслідки другої атаки.

"Ворог продовжує прицільно атакувати цивільну інфраструктуру на Сумщині. Сьогодні росія двічі поцілила в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді. На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків. Росія не полишає спроби тиску на цивільне населення прицільними ударами по інфраструктурі", - повідомив Григоров.

За інформацією, на місці працюють екстрені служби, усі наслідки атаки з’ясовуються.