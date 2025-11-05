Інтерфакс-Україна
Події
17:56 05.11.2025

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

1 хв читати
Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13578 щодо впровадження європейських стандартів до законодавства у сфері водопостачання і водовідведення, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку) у середу.

"Цей законопроєкт – важливий євроінтеграційний крок у сфері водопостачання та водовідведення, який також є частиною зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС та є частиною Програми дій уряду. Ми гармонізуємо законодавство, впроваджуємо прозорі правила у сфері водопостачання й посилюємо екологічну безпеку", – цитується у пресрелізі заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Документ пропонує впровадити ризик-орієнтований підхід до управління системами питного водопостачання, оцінку технічного стану об'єктів водопостачання та водовідведення та єдині правила підключення до мереж.

Передбачається також дозволити тимчасові відступи від нормативів якості води за умови безпеки для здоров'я населення та відсутності альтернативного джерела постачання.

Законопроєкт також передбачає визначити поняття "нецентралізоване водовідведення" та упорядкувати надання таких послуг.

Зазначається, що за проєктом закону зміни у частині гармонізації з європейськими стандартами буде внесено до законів "Про водовідведення та очищення стічних вод", "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".

Теги: #законопроєкт #верховна_рада #водопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 05.11.2025
Рада врегулювала питання проходження військової служби співробітниками розвідорганів

Рада врегулювала питання проходження військової служби співробітниками розвідорганів

12:44 05.11.2025
Рада підтримала за основу законопроєкт про адаптацію цивільного законодавства до цифровізації

Рада підтримала за основу законопроєкт про адаптацію цивільного законодавства до цифровізації

17:28 04.11.2025
Рада прийняла за основу локалізацію в оборонних закупівлях цивільних товарів

Рада прийняла за основу локалізацію в оборонних закупівлях цивільних товарів

16:49 04.11.2025
Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

15:19 04.11.2025
Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій

Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій

14:37 04.11.2025
Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

15:54 03.11.2025
Раді рекомендують ухвалити закон щодо уточнення питання проходження військової служби співработниками розвідорганів - нардеп

Раді рекомендують ухвалити закон щодо уточнення питання проходження військової служби співработниками розвідорганів - нардеп

12:47 03.11.2025
Раді пропонують адаптувати звання служби цивільного захисту до стандартів НАТО

Раді пропонують адаптувати звання служби цивільного захисту до стандартів НАТО

16:56 29.10.2025
ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

14:13 28.10.2025
Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Кількість жертв тайфуну "Калмаегі" на Філіппінах перевищила 110

Фундація Олени Зеленської надала гуманітарну допомогу вже понад 600 великим прийомним родинам

На Чернігівщині через ворожий удар знеструмлено декілька громад

До 9 людей зросла кількість постраждалих через зіткнення автобуса у Києві

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

ВАКС застосував запобіжний захід до заступниці керівника державного підприємства

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

Міжнародний реєстр збитків RD4U доповнився категорією щодо втрати житла або місця проживання

Справу про заволодіння понад 50 млн грн "Укрзалізниці" скерували до суду - НАБУ

Зеленський і президент Сербії обговорили євроінтеграцію країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА