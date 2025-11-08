У Кременчуці запровадили графік подачі води

У Кременчуці (Полтавська обл.), що постраждав внаслідок російської нічної масованої атаки по енергетичній інфраструктурі, запровадили графік подачі води, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у мережі Facebook в суботу.

У місті вода подається за розкладом: у будні з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00, у вихідні — з 08:00 до 11:00 і з 18:00 до 21:00.

Окремо налагоджують подачу води до будинків, які потребують додаткового підкачування, зокрема на верхні поверхи.

Як повідомлялося раніше в цей день, Кременчук був повністю знеструмлений внаслідок російської нічної масованої атаки по енергетичній інфраструктурі.

"Наразі електропостачання відсутнє на всій території міста. Очікуємо офіційну інформацію про наслідки від Полтавської ОВА та енергетиків. Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики. Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста. Усі комунальні та аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють у посиленому режимі", - написав Малецький у соцмережі Facebook.