Інтерфакс-Україна
Події
09:35 08.11.2025

У Кременчуці запровадили графік подачі води

1 хв читати
У Кременчуці запровадили графік подачі води

У Кременчуці (Полтавська обл.), що постраждав внаслідок російської нічної масованої атаки по енергетичній інфраструктурі, запровадили графік подачі води, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у мережі Facebook в суботу.

У місті вода подається за розкладом: у будні з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00, у вихідні — з 08:00 до 11:00 і з 18:00 до 21:00.

Окремо налагоджують подачу води до будинків, які потребують додаткового підкачування, зокрема на верхні поверхи.

Як повідомлялося раніше в цей день, Кременчук був повністю знеструмлений внаслідок російської нічної масованої атаки по енергетичній інфраструктурі.

"Наразі електропостачання відсутнє на всій території міста. Очікуємо офіційну інформацію про наслідки від Полтавської ОВА та енергетиків. Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики. Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста. Усі комунальні та аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють у посиленому режимі", - написав Малецький у соцмережі Facebook.

Теги: #графік #водопостачання #кременчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 08.11.2025
У Харкові перебої з водопостачанням, у місті діє 101 пункт незламності - мер

У Харкові перебої з водопостачанням, у місті діє 101 пункт незламності - мер

17:56 05.11.2025
Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

18:18 30.10.2025
У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

20:25 10.10.2025
Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

17:40 10.10.2025
У Києві енергопостачання поновлено у понад 423 тис. споживачів, система водопостачання працює в штатному режимі – Кличко

У Києві енергопостачання поновлено у понад 423 тис. споживачів, система водопостачання працює в штатному режимі – Кличко

13:55 10.10.2025
В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

10:27 10.10.2025
Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

17:28 07.10.2025
Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

11:15 25.09.2025
Росіяни атакували Ніжин, без електрики лишилися близько 30 тис. абонентів

Росіяни атакували Ніжин, без електрики лишилися близько 30 тис. абонентів

02:14 21.09.2025
Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

Поїзди курсують із затримками через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних атак

ОСТАННЄ

ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

Аварійні відключення електроенергії введено у кількох регіонах України - "Укренерго"

Програма УЗ-3000 працюватиме 2026р. у січні-лютому та жовтні-листопаді, матиме обмеження до 4 поїздок

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

На Київщині через падіння уламків БпЛА постраждали четверо осіб

США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

У Полтавській області внаслідок російських ударів вночі виникли масштабні пожежі в кількох локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА