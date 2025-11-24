Інтерфакс-Україна
У Чугуєві можливі проблеми з водопостачанням через масовану атаку ворожих БпЛА

ЗС РФ завдали масованого удару безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури Чугуївській громаді, пошкоджено також багатокварирний будинок, повідомила міська голо Галина Мінаєва.

"На щастя, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби, роблять усе необхідне для ліквідації наслідків обстрілу. Можливі тимчасові перебої з водопостачанням.

Вживаються усі необхідні заходи для виправлення ситуації", - написала Мінаєвау своєму телеграм-каналі.

