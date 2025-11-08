У Харкові перебої з водопостачанням, у місті діє 101 пункт незламності - мер

У Харкові відчутний дефіцит електроенергії внаслідок нічних ворожих ударів по енергетичних об'єктах, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Укренерго" змушене вводити аварійні відключення. Через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять усе, щоб відновлювати подачу одразу, як тільки це можливо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив також, що метро — працює у режимі укриття, а наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами.

За словами Терехова, у місті діє 101 пункт Незламності.

"Там є тепло, світло, гарячий чай і люди, які ніколи не залишать вас самих", - запевнив Терехов.