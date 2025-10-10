Інтерфакс-Україна
Події
20:25 10.10.2025

Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

1 хв читати
Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник повідомив про відновлення водопостачання у містах Бориспіль та Яготин Бориспільського району Київської області, яке було припинене внаслідок російської атаки в ніч на п'ятницю, а також про підключення критичної інфраструктури Бориспільського та сусіднього Броварського районів до альтернативних джерел живлення.

"Наші героїчні енергетики працюють над відновленням централізованого живлення. Це головна задача. Маємо плани завершити вже сьогодні. Зараз відновлено централізоване водопостачання у Борисполі та Яготині. Уся критична інфраструктура Бориспільського та Броварського районів заживлена до альтернативних джерел", - написав Калашник в Телеграм у п'ятницю ввечері.

За його словами, аптеки, продуктові магазини та автозаправні станції працюють у звичному режимі, розгорнуті пункти незламності та намети ДСНС. "У населених пунктах забезпечено додаткові наряди патрулів для громадського порядку. У Броварах розчистили місця, що постраждали від ударів ворога", - повідомив голова обладміністрації.

 

Теги: #водопостачання #київська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 10.10.2025
У Києві енергопостачання поновлено у понад 423 тис. споживачів, система водопостачання працює в штатному режимі – Кличко

У Києві енергопостачання поновлено у понад 423 тис. споживачів, система водопостачання працює в штатному режимі – Кличко

13:55 10.10.2025
В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

10:27 10.10.2025
Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

08:14 10.10.2025
Ворожа нічна атака призвела до знеструмлення 28 тис. домогосподарств у двох районах Київської області

Ворожа нічна атака призвела до знеструмлення 28 тис. домогосподарств у двох районах Київської області

20:49 09.10.2025
Сильні дощі у Києві та області йтимуть до самого ранку

Сильні дощі у Києві та області йтимуть до самого ранку

17:28 07.10.2025
Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

08:29 02.10.2025
Ворог атакував дронами Київщину, виникла пожежа в санаторії, постраждав чоловік

Ворог атакував дронами Київщину, виникла пожежа в санаторії, постраждав чоловік

01:20 02.10.2025
Нічна атака дронів на Київщині, є постраждалий - ОВА

Нічна атака дронів на Київщині, є постраждалий - ОВА

13:38 28.09.2025
Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від повітряних атак РФ у Запоріжжі та Київській області

Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від повітряних атак РФ у Запоріжжі та Київській області

06:42 28.09.2025
Семеро людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки ворога у Київській області – ОВА

Семеро людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки ворога у Київській області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

ОСТАННЄ

Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

Ідентифіковано трьох бойовиків "ЛНР", які під час окупації Куп'янського району Харківської області грабували підприємства

Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА