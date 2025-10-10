Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник повідомив про відновлення водопостачання у містах Бориспіль та Яготин Бориспільського району Київської області, яке було припинене внаслідок російської атаки в ніч на п'ятницю, а також про підключення критичної інфраструктури Бориспільського та сусіднього Броварського районів до альтернативних джерел живлення.

"Наші героїчні енергетики працюють над відновленням централізованого живлення. Це головна задача. Маємо плани завершити вже сьогодні. Зараз відновлено централізоване водопостачання у Борисполі та Яготині. Уся критична інфраструктура Бориспільського та Броварського районів заживлена до альтернативних джерел", - написав Калашник в Телеграм у п'ятницю ввечері.

За його словами, аптеки, продуктові магазини та автозаправні станції працюють у звичному режимі, розгорнуті пункти незламності та намети ДСНС. "У населених пунктах забезпечено додаткові наряди патрулів для громадського порядку. У Броварах розчистили місця, що постраждали від ударів ворога", - повідомив голова обладміністрації.