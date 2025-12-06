Інтерфакс-Україна
Події
04:01 06.12.2025

Ворог атакував Київщину дронами та ракетами, поранено троє людей – ОВА

Ворог масовано атакує Київську область дронами та ракетами, під ударом опинилися мирні населені пункти, унаслідок атаки поранено троє людей, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"У Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки, допомога надана на місці без госпіталізації. У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження, у нього рвана рана лівої гомілки, госпіталізації не потребує", – зазначив Калашник.

Він додав, що постраждалим надана вся необхідна медична допомога. Голова ОДА закликав жителів області залишатися в безпечних місцях: "Ворожа атака продовжується. Бережіть себе та своїх близьких".

