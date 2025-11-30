Пожежі й руйнування у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА - ОВА

Пожежа в багатоповерхівці та на території підприємства і зруйнований приватний будинок у Вишгороді внаслідок атаки російських дронів, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі.

"Чергова ворожа атака дронами на Київщину. Під ударом оселі людей. На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Також зруйновано приватний будинок, виникла пожежа на території підприємства. Більш детальна інформація згодом", - написав Калашник у Телеграм.

