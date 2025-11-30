Інтерфакс-Україна
Події
00:17 30.11.2025

Пожежі й руйнування у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА - ОВА

1 хв читати

Пожежа в багатоповерхівці та на території підприємства і зруйнований приватний будинок у Вишгороді внаслідок атаки російських дронів, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі.

"Чергова ворожа атака дронами на Київщину. Під ударом оселі людей. На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Також зруйновано приватний будинок, виникла пожежа на території підприємства. Більш детальна інформація згодом", - написав Калашник у Телеграм.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7960

Теги: #київська #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:09 30.11.2025
Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

23:31 29.11.2025
Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

21:09 29.11.2025
Троє жителів Київської області, які постраждали внаслідок російських атак залишаються в лікарнях

Троє жителів Київської області, які постраждали внаслідок російських атак залишаються в лікарнях

10:35 29.11.2025
На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

07:47 29.11.2025
Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини, у Фастові тимчасово знеструмлено місто

Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини, у Фастові тимчасово знеструмлено місто

03:11 29.11.2025
Двоє поранених та 52 евакуйованих унаслідок нічної атаки на Київщину — ОВА

Двоє поранених та 52 евакуйованих унаслідок нічної атаки на Київщину — ОВА

20:00 28.11.2025
Славутич на Київщині без світла через ворожий удар по енергообʼєкту – Чернігівобленерго

Славутич на Київщині без світла через ворожий удар по енергообʼєкту – Чернігівобленерго

08:56 27.11.2025
Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

21:36 26.11.2025
Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

02:18 25.11.2025
Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА

Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 260 ворожих атак - Генштаб

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 0.5 до 3 черг

Роботи з розбору завалів та ліквідацію наслідків ворожих ударів по Києву завершено - ДСНС

Прем'єр Польщі назвав завданням НАТО протистояння Росії

На Зеленського чекають у Парижі 1 грудня - ТВ

ГУР викрив й знищив мережу терміналів спеціального захищеного зв’язку військових РФ вздовж лінії фронту з Україною

Зеленський обговорив із Федоровим стан й завдання щодо цифровізації сфер життя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА