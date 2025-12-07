У Фастові розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч із зруйнованим

У Фастові розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим ворогом, повідомляє АО "Укрзалізниця".

"Тут тепло та є все необхідне для пасажирів - навіть облаштували невелику дитячу зону та встановили ялинку. Адже свята, попри все, мають бути для найменших пасажирів за розкладом", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, поїзди наразі курсують через станцію та роблять тут зупинки.

Як повідомлялося, у зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у місті Фастів "Укрзалізниця" оперативно змінює маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7498