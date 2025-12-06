Київщина: Обстріл спричинив пожежі та руйнування залізничного вокзалу, депо, житлових та складських будівель

У ніч на суботу Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області перебували під масованим обстрілом російських військ, повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.

"У м. Фастів виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо", – йдеться у повідомленні.

У селі Нові Петрівці пошкоджено шість житлових будинків, зруйновано один будинок, загорання виникло у складській будівлі на площі 5,5 тис. кв. м та трьох вантажних автомобілів.

У селі Нежиловичі Бучанського району зафіксовано пожежу та руйнування приватної будівлі. Роботи з ліквідації наслідків тривають.