Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

Одна людина загинула, ще 11 – постраждали внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Вишгород, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі станом на 01:05 неділі.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Вишгороді одна людина загинула та 11 постраждало. Серед них одна дитина. Шестеро людей госпіталізовано. Рятувальники продоводять евакуацію жителів багатоповерхівки. Гасіння пожежі триває. Кількість постраждалих може збільшитися. На місці працюють медики та психологи. Вся необхідна допомога надається", - написав Калашник у Телеграм.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7961