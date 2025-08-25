Інтерфакс-Україна
Події
18:05 25.08.2025

Південнокорейська POSCO International планує відновити роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області

2 хв читати
Південнокорейська POSCO International планує відновити роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області
Фото: https://www.facebook.com/

Південнокорейська корпорація POSCO International має плани відновити повноцінну роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства за підсумками зустрічі міністра Олексія Соболева з представниками бізнесу під час робочої поїздки до Одеси.

У міністерстві уточнили, що на зустрічі обговорювалися перспективи розбудови інфраструктури для зберігання зернових та овочевої продукції (сховища та холодильні камери).

"Українська сторона наголосила на необхідності напрацювання механізмів захисту бізнесу в умовах війни та зниження вартості морського страхування. Разом з тим уряд працює над програмою підтримки з відновлення торговельних шляхів Миколаївщини", - підкреслюється в повідомленні.

Корейська делегація у складі віце-президента POSCO International Corporation КіМ Йонг Хюні і директора з продажів POSCO International Ukraine Ан Сухьон відзначила співпрацю українського уряду з Фондом економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Через програму EDCF та KEXIM Bank корейські компанії мають можливість долучитись до трансформаційної відбудови України. Зокрема і POSCO, яка має досвід з реалізації інфраструктурних проєктів за кордоном.

Серед пріоритетів компанії – будівництво в Одесі теплоелектроцентралі на RDF-паливі (Refuse-derived fuel – паливо, що виробляється з відходів). Вже проведено консультації з адміністрацією міста з питань навколишнього середовища та енергоефективності. Попередньо проєкт будівництва ТЕЦ в Одесі включено до переліку пріоритетних.

"Проєкт в Одесі дуже важливий для нашого міністерства, тому що він поєднує інвестиційну складову та екологічний компонент. Ініціатива спрямована на захист навколишнього середовища та впровадження сучасних технологій зі скорочення викидів. У перспективі таку практику можна поширити й на інші регіони України. Цей проєкт Агентство відновлення подає до Єдиного проєктного портфеля держави, очікується його експертна оцінка та подальше затвердження Стратегічною інвестиційною радою", – зазначив Соболев.

Щодо реалізації спільного проєкту з АТ "Укрзалізниця" – будівництво залізничного депо – наразі розглядаються різні механізми залучення, зокрема інструменти державних закупівель і державно-приватного партнерства. Перший шлях відкриває для корейських компаній більше можливостей взяти участь у відновленні України, другий – локалізацію та залучення до проєкту українських виробників в рамках державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на стимулювання розвитку національного виробництва.

Теги: #posco_international #миколаївська_область #зерновий_термінал #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 08.08.2025
Рух вантажівок дозволили в Миколаївській області вночі через денну спеку

Рух вантажівок дозволили в Миколаївській області вночі через денну спеку

18:00 30.07.2025
Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев

Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев

14:17 25.07.2025
Bell Helicopter планує інвестувати та виробляти в Україні

Bell Helicopter планує інвестувати та виробляти в Україні

17:41 17.07.2025
Міністр економіки Соболев задекларував 3,1 млн грн доходів за 2024р.

Міністр економіки Соболев задекларував 3,1 млн грн доходів за 2024р.

14:45 22.05.2025
Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

09:51 12.04.2025
У Миколаївський області зняті обмеження для руху автотранспорту

У Миколаївський області зняті обмеження для руху автотранспорту

16:51 07.02.2025
Уряд виділяє 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області у 2025 р.

Уряд виділяє 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області у 2025 р.

18:23 05.12.2024
Житель Вознесенська загинув унаслідок ракетного удару по місту

Житель Вознесенська загинув унаслідок ракетного удару по місту

13:03 17.11.2024
У Миколаївській області 2 загиблих, 7 поранених унаслідок російської атаки

У Миколаївській області 2 загиблих, 7 поранених унаслідок російської атаки

11:17 16.10.2024
Світло в Херсонську та Миколаївську області енергетики мають намір повернути за кілька годин - "Укренерго"

Світло в Херсонську та Миколаївську області енергетики мають намір повернути за кілька годин - "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

ОСТАННЄ

Відновлено роботу Державного фонду регіонального розвитку

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

Шмигаль обговорив з Келлогом оборонні пріоритети, співпрацю в ОПК та безпекові гарантії

Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

Безробітний з Одещини, який шпигував для ворога в жіночому одязі, отримав 15 років тюрми – СБУ

Бізнесмен Ровт оцінює серйозну активізацію справи про розкрадання газу майже на EUR5 млн як захист прав інвесторів в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА