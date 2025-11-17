Уже сформовано шорт-лист кандидатів в НР "Енергоатома" – міністр економіки

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" буде сформована до кінця цього тижня і найімовірніше, вона призначить нового т.в.о. голови правління, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Зараз проводиться конкурс з відбору членів наглядової ради "Енергоатома". Ми дійсно можемо обрати її в короткий строк – вже цього тижня – для того, щоб там було четверо незалежних і три представники держави. Є незалежний рекрутер, є вимоги до кандидатів, є короткий список. Ми сформуємо зараз наглядову раду", – сказав Соболев на засіданні ТСК з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), яке відбулося в Києві в понеділок.

Він пояснив, що конкурс з відбору членів наглядової ради вже був оголошений після того, як у серпні уряд змінив Статут компанії та збільшив передбачену кількість її членів з п’яти до семи.

"Коли був змінений статут і збільшена кількість членів наглядової ради, конкурс вже розпочали, затвердили його умови", – зазначив Соболев.

За його словами, крім того, із G7 обговорюється можливість призначення тимчасового керівника компанії.

"Також зараз із G7 обговорюємо можливість короткострокового виконуючого обов’язки. Найімовірніше, нова нагляд рада його призначить, щоб зупинити все те, що не має відбуватися на підприємстві", – наголосив Соболев.

Міністр також зазначив, що зараз погоджується нова постанова стосовно процедури обрання і роботи номінаційного комітету.

"Ці всі нові умови ми затвердимо до кінця року. Ми узгоджуємо умови цієї реформи з міжнародниками, в тому числі МВФ".

Як повідомлялося, 15 серпня 2025 року Кабінет міністрів вніс зміни до статуту "Енергоатома", якими збільшив передбачену кількість членів наглядової ради з п’яти до семи осіб. До розпуску 11 листопада після розголосу справи "Мідас" наглядрада компанії налічувала четверо осіб: до неї входив її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави – Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

15 вересня уряд розпорядженням №983-р оголосив конкурс з відбору двох незалежних членів наглядради "Енергоатома". З кінця серпня, після того, як наглядова рада оперативно звільнила тво голови правління "Енергоатома" Петра Котіна, на його місце тимчасово був призначений керівник Рівненської АЕС Павло Ковтонюк.

Згідно з п.96 статуту (оновлена редакція від 15 серпня 2025 року), засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення НР приймається простою більшістю голосів її членів від загальної кількості. У разі рівного розподілу голосів членів НР голос її голови є вирішальним. Водночас рішення про обрання та припинення повноважень голови і членів правління приймаються трьома чвертями голосів від загальної кількості членів наглядової ради.

Джерело: https://www.youtube.com/live/Jk_nqJRau-g