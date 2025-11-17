Інтерфакс-Україна
Події
17:38 17.11.2025

Уже сформовано шорт-лист кандидатів в НР "Енергоатома" – міністр економіки

3 хв читати
Уже сформовано шорт-лист кандидатів в НР "Енергоатома" – міністр економіки

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" буде сформована до кінця цього тижня і найімовірніше, вона призначить нового т.в.о. голови правління, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Зараз проводиться конкурс з відбору членів наглядової ради "Енергоатома". Ми дійсно можемо обрати її в короткий строк – вже цього тижня – для того, щоб там було четверо незалежних і три представники держави. Є незалежний рекрутер, є вимоги до кандидатів, є короткий список. Ми сформуємо зараз наглядову раду", – сказав Соболев на засіданні ТСК з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), яке відбулося в Києві в понеділок.

Він пояснив, що конкурс з відбору членів наглядової ради вже був оголошений після того, як у серпні уряд змінив Статут компанії та збільшив передбачену кількість її членів з п’яти до семи.

"Коли був змінений статут і збільшена кількість членів наглядової ради, конкурс вже розпочали, затвердили його умови", – зазначив Соболев.

За його словами, крім того, із G7 обговорюється можливість призначення тимчасового керівника компанії.

"Також зараз із G7 обговорюємо можливість короткострокового виконуючого обов’язки. Найімовірніше, нова нагляд рада його призначить, щоб зупинити все те, що не має відбуватися на підприємстві", – наголосив Соболев.

Міністр також зазначив, що зараз погоджується нова постанова стосовно процедури обрання і роботи номінаційного комітету.

"Ці всі нові умови ми затвердимо до кінця року. Ми узгоджуємо умови цієї реформи з міжнародниками, в тому числі МВФ".

Як повідомлялося, 15 серпня 2025 року Кабінет міністрів вніс зміни до статуту "Енергоатома", якими збільшив передбачену кількість членів наглядової ради з п’яти до семи осіб. До розпуску 11 листопада після розголосу справи "Мідас" наглядрада компанії налічувала четверо осіб: до неї входив її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави – Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

15 вересня уряд розпорядженням №983-р оголосив конкурс з відбору двох незалежних членів наглядради "Енергоатома". З кінця серпня, після того, як наглядова рада оперативно звільнила тво голови правління "Енергоатома" Петра Котіна, на його місце тимчасово був призначений керівник Рівненської АЕС Павло Ковтонюк.

Згідно з п.96 статуту (оновлена редакція від 15 серпня 2025 року), засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення НР приймається простою більшістю голосів її членів від загальної кількості. У разі рівного розподілу голосів членів НР голос її голови є вирішальним. Водночас рішення про обрання та припинення повноважень голови і членів правління приймаються трьома чвертями голосів від загальної кількості членів наглядової ради.

Джерело: https://www.youtube.com/live/Jk_nqJRau-g

Теги: #енергоатом #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 17.11.2025
Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

17:03 17.11.2025
Уряд планує сформувати нову НР "Енергоатома" до кінця листопада, НР "Нафтогазу" – у січні-2026р. – Соболев

Уряд планує сформувати нову НР "Енергоатома" до кінця листопада, НР "Нафтогазу" – у січні-2026р. – Соболев

14:05 17.11.2025
Приватизація частки "Енергоатому" покращила б його корпоративне управління – очільник Мінекономіки

Приватизація частки "Енергоатому" покращила б його корпоративне управління – очільник Мінекономіки

19:19 16.11.2025
Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

11:17 13.11.2025
Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

11:01 13.11.2025
ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

21:38 12.11.2025
Уряд відсторонив від роботи віце-президента "Енергоатому" Хартмута та директорів з фінансів та правового забезпечення – Свириденко

Уряд відсторонив від роботи віце-президента "Енергоатому" Хартмута та директорів з фінансів та правового забезпечення – Свириденко

21:36 12.11.2025
Уряд продовжує ухвалювати рішення щодо менеджменту НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Уряд продовжує ухвалювати рішення щодо менеджменту НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

16:14 12.11.2025
Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

15:47 12.11.2025
Виконавчий директор "Енергоатому" Басов арештований з правом застави у 40 млн грн – САП

Виконавчий директор "Енергоатому" Басов арештований з правом застави у 40 млн грн – САП

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

ОСТАННЄ

Росіяни поширюють фейк про взяття під контроль "лівого берега Куп’яньска" – 10-й армійський корпус ЗСУ

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

Держфінмон у 2025р. збільшив суму переданих правоохоронцям матеріалів у 4 рази, але по "Мідас" їх нема – голова

Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн

Дружина Чернишова в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім "Професор"

Росіяни впустили вісім бомб на території Білгородської області – ГУР МО

Підсумки експериментального проєкту в ОПК: 370 нових зразків боєприпасів, з них 250 — для безпілотників

Україна і Польща провели чергове засідання робочої групи з ексгумації, у середині грудня будуть важливі результати - голова УІНП

Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА