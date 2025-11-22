Конкурс на наглядраду "Енергоатому" буде проведений за повною процедурою за порадою послів G7

Конкурс на наглядову раду НАЕК "Енергоатом" буде проведений не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ці рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу Уряду", – пояснила прем’єрка у телеграм це рішення, прийняте у результаті консультацій з міжнародними партнерами.

За її словами, повна процедура конкурсу допоможе відновити довіру.

"Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього", – наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що на період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради НАЕК "Енергоатом" у повній взаємодій з партнерами із залученням номінаційного комітету до ухвалення важливих рішень щодо управління компанією.

Як раніше пояснював міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, враховуючи, що конкурс на двох незалежних членів було оголошено у вересні 2025 року, вся підготовча робота з боку компанії-рекрутера вже зроблена, тому можна говорити про можливість завершення повноцінного конкурсу до кінця року, тоді як зазвичай відбір повного складу наглядової ради триває від трьох до шести місяців, а інколи й більше. Спочатку уряд планував сформувати нову наглядову раду за скороченою процедурою до кінця листопада.

Згідно з останніми змінами до статуту НАЕК "Енергоатом", в його наглядовій раді має бути сім членів: чотири незалежних і три представники держави.

До дострокового розпуску наглядової ради, рішення про яке уряд прийняв 11 листопада у зв’язку із розслідуванням НАБУ фактів корупції в "Енергоатомі", вона налічувала четверо осіб: до неї входив її голова ексміністр енергетики Литви Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, який упродовж своєї кар'єри обіймав керівні посади в Westinghouse Electric Company, а також представники держави – президент KSE Тимофій Милованов та державний секретар Міністерства економіки Віталій Петрук. Третій незалежний член наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1010