"Енергоатом" планує відновити і збільшити проєктну потужність ХАЕС-2 до 1040 МВт після ремонту турбіни

Фото: https://t.me/energoatom_ua

НАЕК "Енергоатом" реалізовує заходи щодо придбання нового модернізованого ротора циліндра високого тиску (ЦВТ) для відновлення та нарощування потужності турбіни на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС.

"Це дозволить не лише відновити проєктну номінальну потужність, а й збільшити її на 40 МВт – до 1040 МВт", - повідомила компанія в Телеграм-каналі у вівторок.

Як пояснили в НАЕК, енергоблок №2 ХАЕС з 2022 року експлуатується з пошкодженою турбіною, у якої відсутні робочі лопаті 5-го ступеню ЦВТ. Їх руйнування сталося під час проведення пускових випробувань після планово-попереджувального ремонту.

Фахівці компанії після пошкодження турбіни вжили всіх необхідних технічних заходів, залучивши провідні наукові установи країни, щоб відновити максимально можливу електричну потужність турбіни. Наразі енергоблок може видавати до 900 МВт електроенергії, що на 100 МВт нижче від номінальних 1000 МВт.

Водночас в "Енергоатомі" наголосили, що потужність енергоблоку наразі знижено на вимогу диспетчера НЕК "Укренерго" - у період після повітряних атак це відбувається виключно за розпорядженням системного оператора для балансування енергосистеми.

"Це не технічна проблема, а наслідок масштабних листопадових атак рф на енергосистему України", - пояснила атомна енергогенеруюча компанія.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того самого року.