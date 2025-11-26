Інтерфакс-Україна
09:06 26.11.2025

Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом.

"Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з досвідом керівної роботи - в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію", - зазначив міністр економки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у дописі, оприлюдненому в Facebook.

Соболев також повідомив про етапи конкурсу: "Далі – оцінка документів, співбесіди за участі рекрутингового агентства, перевірка доброчесності, формування короткого списку та фінальні інтерв’ю Номінаційним комітетом, який і визначить переможців за прозорою та відкритою процедурою, узгодженою спільно з нашими партнерами".

За словами міністра, конкурс є практичним результатом спільного плану з країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі".

"Про його реалізацію ми також системно інформуємо ЄК та МВФ та інших ключових партнерів. І разом формуємо новий склад наглядової ради за повною, відкритою та конкурентною процедурою", – зазначив Соболев.

Паралельно уряд реалізує план оновлення наглядових рад у ключових енергетичних компаніях та разом із партнерами проводить оцінку й аудит їхньої діяльності. Міністр висловив вдячність країнам G7 за підтримку та готовність долучатися до перезавантаження системи корпоративного управління "Енергоатому" та інших державних підприємств.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр України Юлія Свириденко раніше повідомила, що конкурс на наглядову раду НАЕК "Енергоатом" буде проведений не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств.

"Ці рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу Уряду", - пояснила премʼєрка у телеграм це рішення, прийняте у результаті консультацій з міжнародними партнерами.

