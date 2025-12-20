Інтерфакс-Україна
13:48 20.12.2025

РФ зранку завдала ударів по резервуарах у порту "Південний"

Росія після 8:00 ранку в суботу завдала повторних ударів по порту "Південний", зокрема зафіксовано влучання в резервуарні об’єкти, повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

"Попри постійні ризики та складні умови, працівники портів продовжують виконувати свою роботу, забезпечуючи безперервність морської логістики", – йдеться у повідомленні АМПУ у Facebook без додаткових деталей.

Адміністрація нагадує, що після обстрілу в п’ятницю ввечері балістикою порту Одещини кількість загиблих зросла до 8 осіб, кількість постраждалих — до 30.

