Інтерфакс-Україна
Економіка
15:11 01.07.2025

У порту "Південний" в тестовому режимі запрацювало Єдине морське вікно

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У порту "Південний" в тестовому режимі запрацювало Єдине морське вікно

ДП "Адміністрація морських портів України" розпочало тестовий запуск морського модуля системи DocPort – аналога Єдиного морського вікна – у найбільшому морському порту України "Південний", повідомила пресслужба держпідприємства.

"Запуск морського модуля DocPort – один із ключових KPI нашої команди. Зараз триває тестування першого етапу платформи в порту "Південний". Впровадження Єдиного морського вікна відбувається поетапно, і до кінця літа плануємо запустити наступні модулі, що охоплять майже всі адміністративні процедури в українських портах. Паралельно ми адаптуємо систему під реальні потреби ринку та гармонізуємо її з європейським законодавством і міжнародними стандартами", – розповів керівник АМПУ Олександр Семирга.

Цифрова платформа об’єднує всі адміністративні процедури, пов’язані з обробкою суден, і дає змогу подавати інформацію лише один раз. Завдяки цьому суттєво скорочується час проходження формальностей і зникає дублювання дій. Усі процеси автоматично фіксуються в системі, що підвищує прозорість і дозволяє відстежувати кожен етап, а також забезпечує рівний доступ до інформації для всіх учасників.

Створення Єдиного морського вікна є вимогою Міжнародної морської організації, яка з 2024 року зобов’язує порти забезпечити цифрову платформу для обміну інформацією про суднозаходи.

Після успішного тестування в порту "Південний" систему поетапно впровадять у всіх морських портах України. Паралельно триває інтеграція з інформаційними системами Державної митної служби та Державної прикордонної служби для забезпечення повноцінної взаємодії між учасниками портової спільноти.

Серед ключових переваг Єдиного морського вікна в АМПУ назвали скорочення часу затримки суден у портах на три-шість годин, перехід на повністю цифровий документообіг з фіксацією відповідальних осіб, мінімізацію помилок, маніпуляцій і корупції, оптимізацію витрат шляхом скорочення часу обробки і спрощення процедур, виконання умов для інтеграції в європейську та світову морську логістику, синхронізацію роботи держслужб, відповідність вимогам Міжнародної морської організації з 2024 року.

 

Теги: #порт_південний #ампу

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