17:43 24.12.2025

Порт "Південний" відкрито для заходу та виходу суден – АМПУ

Порт "Південний" відкрито для заходу та виходу суден, а роботи в його акваторії здійснюються з урахуванням необхідних заходів безпеки, йдеться у повідомленні Адміністрації портів України (АМПУ).

АМПУ в Телеграм-каналі в середу додала, що в акваторії порту Чорноморськ теж зафіксовано маслянисті плями.

"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях (порт Чорноморськ та порт Південний) залучені всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі.

Як повідомлялось, в інфраструктурі порту "Південний" (Одеська обл.) внаслідок останніх масованих атак ворога було зафіксовано витік в акваторію рослинної олії, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

Крім того, в акваторії порту" Південний" тимчасово було перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії.

Внаслідок ворожих ударів у ніч з 21 на 22 грудня  у порту " Південний" загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією, ліквідація наслідків тривала.

