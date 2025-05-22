Інтерфакс-Україна
Економіка
14:45 22.05.2025

Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

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Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім запевнив бізнес у наявності коштів для грантових програм та запропонував винагороду в $1000 для повідомлення про вимагання коштів за надання грантів.

"Спілкувався з бізнесом. Є думки, що за гранти треба домовлятися, і це важко - дають тільки своїм і т. д. Офіційно заявляю: в Миколаївській області ГРОШЕЙ на гранти більше, ніж бажаючих (чи тих, хто вміє готувати документи)", - написав він в соцмережі Х в четвер.

Кім додав, що Державна служба зайнятості буквально шукає тих, кому можна видати гранти.

"За інфу, якщо хтось вимагає гроші за щось, плачу $1000 винагороди", - підкреслив очільник Миколаївської ОВА.

Теги: #кім #миколаївська_область #бізнес #гранти

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