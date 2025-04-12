У Миколаївський області зняті обмеження для руху автотранспорту

З огляду на нормалізацію погодних умов патрульна поліція зняла обмеження на рух вантажного транспорту у Миколаївській області, повідомив в суботу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"У зв'язку з нормалізацією погодних умов та усуненням наслідків негоди, повідомляємо про зняття тимчасових обмежень руху на автодорогах загального користування державного значення по всіх напрямках в межах Миколаївської області", - йдеться у повідомленні в Телеграмі.

Як повідомлялось у п'ятницю, патрульна поліція обмежувала рух вантажного транспорту та контролюють здійснення прибирання снігу і проїзної частини через снігопад з сильним вітром у Миколаївський області на трасі М14 та на автодорогах Н-14 та Н-24.