Інтерфакс-Україна

Події

13:44 11.04.2025

Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

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Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

Патрульна поліція обмежує рух вантажного транспорту та контролює здійснення прибирання снігу і проїзної частини через снігопад з сильним вітром у Миколаївський області, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Оперативна обстановка на автодорозі М14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ станом на13:00. Херсонські патрульні зорієнтовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, обмежують рух вантажного транспорту та контролюють здійснення прибирання снігу і проїзної частини. Також спільно з ДСНС надали допомогу 7 транспортним засобам, водії яких зазнали труднощів з керуванням на дорогах", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Він уточнив, що обмеження на трасі М14 введені на відмітках 55 км+510-км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю).

Також Білошицький зазначив, що рух обмежений на автодорогах Н-14 та Н-24.

"Н-14 Олексанлрівка — Кропивницький — Миколаїв, км 153-527 — км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва); Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 — км 221-363 (в напрямку з.м. Вознесенськ до м. Миколаїв)", - додав він.

Тим часом, за інформацією поліції, рух відновлюється для проїзду вантажного транспорту та автобусів на наступних ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення: Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 179+000 — км 266-875 (від м. Новий Буг до м. Миколаєва); Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 — км 221-363 (лише в напрямку з м. Миколаєва до м. Вознесенськ).

Як повідомлялось, у Миколаєві та області вирує негода – снігопад з сильним вітром, рух автомобілів паралізовано, багато з них застрягли на дорогах.

 

Теги: #миколаїв #негода #обмеження_руху

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