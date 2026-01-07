Інтерфакс-Україна
16:43 07.01.2026

У міністра спорту Бідного 15 радників на громадських засадах

У міністра молоді та спорту Матвія Бідного п'ятнадцять радники на громадських засадах (поза штатом).

Згідно з відповіддю Мінспорту на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у Бідного радниками на громадських засадах є: співавтор та головний методист програми президента України "Активні парки" Вадим Данільченко (з 13 вересня 2024 року), депутат Дніпровської міської ради Данило Міро (з 1 жовтня 2024 року), син віцепрезидента Федерації підводного спорту та підводної діяльності України Станіслава Предко Артем (з 8 січня 2025 року), в.о. директора Український медичний центр спортивної медицини Сергій Матієнко (з 23 січня 2025 року), український футболіст Євген Селезньов (з 24 квітня 2025 року), комунікаційний менеджер Марина Кобилинська (з 29 квітня 2025 року), директор ДУ "Спорт для всіх" Андрій Ребрина (з 8 травня 2025 року), політолог-міжнародник, співавтор книги "Спорт поЗа політикою" Максим Андрущенко (з 7 серпня 2025 року), колишній заступник Міністра молоді та спорту Андрій Чесноков (з 22 серпня 2025 року), колишній керівник комунікацій Мінспорту Сергій Биков (з 22 серпня 2025 року), керівник ГО "Центр економічного відновлення" Кирило Криволап (з 29 вересня 2025 року), менеджер з розвитку молодіжних рад у Раді з молодіжних питань при президентові України Олександр Туз (з 16 грудня 2025 року), Олександр Бенюх (з 13 вересня 2024 року), Юрій Скрипаль (з 3 червня 2025 року) і Максим Кривенко (з 17 грудня 2025 року).

Одночасно у відомстві наголосили, що зазначені радники міністра провадять свою діяльність на громадських засадах, безоплатно, а сфера їх відповідальності не є чітко визначеною та стосується широкого кола питань в межах повноважень Мінспорту.

Як повідомлялося, у міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби.

