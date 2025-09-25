Кабмін визначив умови передачі установ для розселення переселенців у прифронтових регіонах

Кабінет міністрів України визначив пільгові умови передачі державних та комунальних установ для розселення внутрішньо переміщених осіб у прифронтових регіонах, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

“За підсумками поїздки у прифронтові громади Донеччини і Дніпропетровщини ухвалили на Кабміні рішення про підтримку прифронтових територій. Визначили пільгові умови передачі державних та комунальних установ для розселення ВПО у прифронтових регіонах”, - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в четвер.

За її словами, це дозволить швидше облаштовувати нові місця для тимчасового проживання переселенців.

Відзначається, що умовами оренди є: для державних і комунальних підприємств — 1 грн за 1 кв. м; для громадських і благодійних організацій — 3% вартості.