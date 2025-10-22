Прем'єр Швеції: поставки новітніх Gripen Україні можуть розпочатися протягом 3 років

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що перші постачання новітніх винищувачів Gripen Україні стануть можливі впродовж 3 років.

"Зараз ми говоримо про останнє покоління, яке було представлено днями тут, у Швеції. Наразі виробничі потужності тільки створюються, тож на практиці ми говоримо про три роки. Десь тоді ми зможемо розпочати поставки, і, звісно, 150 літаків не можна поставити одразу. Це довгостроковий процес", - сказав Крістерссон на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Лінчепінгу, Швеція.

В цьому контексті прем’єр зазначив важливість розгляду всіх можливостей для довгострокового фінансування України, зокрема йде обговорення заморожених російських активів.