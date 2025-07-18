Інтерфакс-Україна
Медицина
12:53 18.07.2025

"Санофі та мережа медцентрів Into-Sana оголосили про стратегічне партнерство

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"Санофі та мережа медцентрів Into-Sana оголосили про стратегічне партнерство

Біофармацевтична компанія Санофі" та мережа медичних центрів Into-Sana (Київ, Одеса) підписали Меморандум про взаєморозуміння, що започатковує співпрацю для покращення доступу до якісної медичної допомоги.

Як повідомляє "Санофі", партнерство спрямоване на підтримку пацієнтів із рідкісними захворюваннями, цукровим діабетом, серцево-судинними хворобами та посилення імунопрофілактики.

Крім того, одним із ключових проєктів у рамках співпраці стане "Академія орфанних захворювань", яка надасть пацієнтам клінік Into-Sana безкоштовний доступ до європейської діагностики чотирьох рідкісних хвороб: Фабрі, Гоше, Помпе та мукополісахаридозу I типу. Аналізи проводитимуться у сертифікованих лабораторіях у Відні, а фінансування забезпечить компанія "Санофі".

Крім того, партнерство передбачає проведення навчальних програм для медичних працівників Into-Sana, які працюють із пацієнтами з діабетом, а також інформаційні кампанії для підвищення обізнаності про важливість вакцинації, особливо серед людей із хронічними захворюваннями.

"Наша співпраця з Into-Sana дозволяє реалізувати комплексний підхід до підтримки та скринінгу пацієнтів із хронічними захворюваннями, зокрема, через впровадження діагностичних рішень для моніторингу здоров'я та оперативного реагування на їхні потреби. Запровадження сучасних програм скринінгу та оптимізація шляху пацієнта до встановлення остаточного діагнозу дозволяють суттєво скоротити час від появи перших симптомів до початку лікування. Партнерство та інвестиції в навчання медичних працівників є ключовими факторами успіху цієї ініціативи. Це важливий крок для зміцнення системи охорони здоров'я та покращення якості життя українців навіть у найскладніших умовах воєнного часу", - зазначає керівниця фармацевтичного напряму "Санофі" в Україні Олена Бушміна.

Зі свого боку, генеральна директорка мережі медичних центрів Into-Sana Галина Усенко зауважила, що "у складні часи турбота набуває нового змісту - це про передбачення ризиків, вчасну реакцію та увагу до деталей".

"Обʼєднання зусиль із "Санофі" розширює наші можливості ще до того, як хвороба стане видимою. Це партнерство відкриває нові перспективи для впровадження сучасних технологій та міжнародних протоколів лікування. Наші спільні ініціативи сприятимуть підвищенню кваліфікації медичних працівників і просвітництву пацієнтів із рідкісними та хронічними захворюваннями. Це наш крок до медицини майбутнього — точної, персоналізованої і проактивної", - сказала Усенко.

"Санофі" - біофармацевтична компанія, що керується науково-дослідною діяльністю та використовує можливості штучного інтелекту, щоб покращувати життя людей і забезпечувати сталий розвиток. Компанія застосовуємо глибоке розуміння імунної системи для створення інноваційних лікарських засобів та вакцин, які лікують і захищають мільйони людей у всьому світі.

Акції "Санофі" котируються на біржах EURONEXT: SAN та NASDAQ: SNY.

Into-Sana - українська мережа медичних центрів із 30-річним досвідом роботи у сфері охорони здоров’я. До складу мережі входять амбулаторні та стаціонарні медичні заклади в Києві та Одесі, які надають повний спектр медичних послуг: від консультацій і діагностики до високотехнологічної хірургії та реабілітації.

Теги: #меморандум #санофі #into_sana

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