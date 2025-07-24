Обмеження відпуску ліків одному дистриб’ютору у межах 20% юридично вразливе і несе логістичні ризики – "Санофі"

Обмеження відпуску ліків одному дистриб’ютору у межах 20% загального обсягу продажу певного лікарського засобу є юридично вразливим і може викликати логістичні ризики, вважає керівник юридичного департаменту фармацевтичної компанії "Санофі в Україні" Олександр Янєв.

"Ініціатива закріпити відповідне обмеження на рівні ліцензійних умов виглядає юридично вразливою та суперечить чинному законодавству. Зокрема, вона не узгоджується із законом "Про центральні органи виконавчої влади" та із законом "Про ліцензування видів господарської діяльності". Жодних підстав для включення питань комерційної політики або розподілу частки ринку до ліцензійних умов закон не передбачає", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, на думку Янєва, передача Держлікслужбі функцій, пов’язаних із регулюванням комерційного аспекту ринку дистрибуції, є недоцільною і суперечить її визначеним функціям.

"Подібна практика виходить за межі компетенції цього органу, водночас є обґрунтовані ризики дублювання повноважень між Держлікслужбою та АМКУ, що може призвести до управлінської та правової невизначеності", - сказав він.

Коментуючи наслідки прийнятого рішення Янєв зазначив, що "на рівні логістики може виникнути певна напруга у регіонах, де історично постачання переважно забезпечував один ключовий дистриб’ютор".

"Якщо обмеження застосовується без гнучких адаптаційних механізмів, це може вплинути на оперативність поставок і доступність препаратів на ланці роздрібної торгівлі. Теоретично, зміна структури постачання може вплинути на собівартість логістики, зокрема, у випадках, коли зникає ефект масштабу", - сказав він.

Янєв прогнозує, що у короткостроковій перспективі "це може створювати певний ціновий тиск, хоча наразі говорити про системне зростання цін підстав немає".

Він також зазначив, що у середньостроковій перспективі можливо очікувати поступове збільшення частки інших крім "БаДМ" та "Оптіма Фарм" дистриб’юторів. Водночас такий перерозподіл не буде миттєвим, оскільки потребує як фінансових і інфраструктурних ресурсів.

"Не є новиною, що вхід на ринок дистрибуції лікарських засобів є інвестиційно складним і регуляторно чутливим процесом. Поява нових гравців можлива лише за умов стабільного, прогнозованого середовища та діалогу з галуззю. Цілком очевидно, що в умовах війни, наразі потенціал швидкого притоку нових учасників обмежений", - сказав він.

Янєв зазначив, що для об’єктивного, системного аналізу фактичного впливу цього обмеження на ринок лікарських засобів "потрібен щонайменше рік її практичного застосування".

"Станом на сьогодні ще зарано робити остаточні висновки. Ми переконані, що будь-які зміни у регулюванні фармацевтичного ринку мають супроводжуватися широким професійним обговоренням із залученням усіх зацікавлених сторін — як бізнесу, так і регуляторів, для збереження безперервності постачання лікарських засобів, дотримання принципів правової визначеності та підтримки конкурентного середовища", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни на ліцензійних умов, заборонивши постачання одного препарату одному дистриб’ютору в обсязі, що перевищує 20% загального чистого доходу від реалізації цих ліків за попередній рік. Реалізація готового лікарського засобу виробниками/імпортерами одному суб’єкту дистриб’ютору в обсягах, що перевищують 20%, дозволяється лише у випадку, коли інші суб’єкти господарювання не забезпечили своїми заявками закупівлю всього обсягу готової продукції у цього виробника/імпортера.